六四成禁語？李家超：港府立場清晰 所有活動需守法

在國安法壟罩下，「六四」在香港是否已成禁語？今晚若有市民到維園一帶點蠟燭會否被警方制止？針對相關問題，香港電台網站報導，香港行政長官李家超4日出席行政會議前強調，針對個別日子，政府立場清晰，任何公眾活動都必須守法，所有活動都受相關法例的規管。

在2020年香港國安法實施前，全球每年規模最大的六四紀念活動都是在香港舉辦。但過去幾年香港的言論與集會遊行自由已遭到嚴重限縮，香港警方近期更已涉及「煽動意圖的相關罪行」逮捕多人。警方指稱，這些被捕者利用「某個敏感日子」，持續發布具煽動意圖的帖文。

李家超指出，危害國家安全的行為和風險會突如其來，不要「好了傷口忘記痛楚 」。他並稱，香港仍有力量嘗試破壞香港的穩定和國家安全，要小心有人「騎劫議題」，借題發揮去搞事。

北京於2020年在香港實施國安法，之後又於今年3月通過新版國安法。該法實施以來，截至目前共有8人遭逮捕。而近期被逮捕的人士中有不少人是在網絡上發布和天安門廣場鎮壓35周年有關的訊息。