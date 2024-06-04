嫦娥六號登月完成採樣 首次在月球動態展示五星旗

央視報導，日前登陸月球的嫦娥六號上升器4日7時38分攜帶月球樣品自月球背面起飛，3000N發動機成功將上升器送入預定環月軌道。表取完成後，嫦娥六號著陸器攜帶的五星紅旗在月球背面成功展開。這也是中國大陸首次在月球背面獨立動態展示中國國旗，該旗子由新型複合材料和特殊工藝製作而成。

大陸國家航天局指出，6月2日至3日，嫦娥六號順利完成在月球背面南極-艾特肯盆地的智能快速採樣，並按預定形式將珍貴的月球背面樣品封裝存放在上升器攜帶的貯存裝置中。

而智能採樣是嫦娥六號任務核心關鍵環節之一，探測器能耐受月背高溫考驗，通過鑽具鑽取和機械臂表取兩種方式，分別採集月球樣品。

嫦娥六號從月球背面起飛，無法直接得到地面測控支持，而需要在鵲橋二號中繼星輔助下，借助自身攜帶的特殊敏感器實現自主定位、定姿，工程實施難度更大。嫦娥六號上升器點火起飛後，先後經歷垂直上升、姿態調整和軌道射入三個階段，順利進入預定環月飛行軌道，預計等待合適返回時機進行月地轉移，在地球附近返回器將攜帶月球樣品再入大氣層，計劃降落在內蒙古四子王旗著陸場。

嫦娥六號探測器於5月3日發射升空，並開啟奔月之旅，歷經近月制動、著陸器與上升器組合體和軌道器與返回器組合體分離，於2日成功著陸在月球背面南極-艾特肯盆地預選著陸區。