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歷史上首次 陸「嫦娥六號」完成月球背面採樣

聯合報／ 大陸中心／即時報導
圖為6月4日在北京航天飛行控制中心螢幕上拍攝的嫦娥六號上升器攜帶月球樣品自月球背面起飛的動畫模擬畫面。（新華社）
圖為6月4日在北京航天飛行控制中心螢幕上拍攝的嫦娥六號上升器攜帶月球樣品自月球背面起飛的動畫模擬畫面。（新華社）

據央視新聞報導，6月4日7時38分，中國大陸「嫦娥六號」上升器攜帶月球樣品自月球背面起飛，約6分鐘後成功將上升器送入預定環月軌道，完成人類首次在月球背面展開樣品採集任務。

嫦娥六號6月2日至3日順利完成在月球背面南極-艾特肯盆地的智能快速採樣，並按預定形式將珍貴的月球背面樣品封裝存放在上升器攜帶的貯存裝置中。

北京日報旗下微信公眾號《長安街知事》指出，迄今為止，人類已進行的月球採樣返回均位於月球正面，月球背面整體相對月球正面更為古老，具有重要科研價值。

中國科學院國家天文台研究員左維接受中新社訪問時表示，嫦娥六號即將採回的樣品是人類歷史上首次獲取的月球背面月球樣品，將再一次填補月球樣品的空白，對豐富人類月球起源和演化認知、更好地瞭解地球具有重要的科學價值。

嫦娥六號這次任務還搭載了法國的月球氡氣探測儀、歐洲太空總的月表負離子分析儀、巴基斯坦立方星、義大利雷射角反射器等四部國際合作載荷。

大陸外交部發言人毛寧在3日例行記者會上在回答相關問題時表示，「這是中國外空探索的歷史性一步，也是人類和平利用外空的歷史性一步。」

毛寧稱，了解和探索宇宙是全人類的共同夢想，和平利用外空將促進全人類的共同福祉。中方願在平等互利、和平利用、包容發展的基礎上，深入開展航天國際交流合作，同各國分享發展成果，共同探尋宇宙奧秘。

大陸「嫦娥六號」已於4日完成人類首次在月球背面展開的樣品採集任務。（圖／取自央視新聞）
大陸「嫦娥六號」已於4日完成人類首次在月球背面展開的樣品採集任務。（圖／取自央視新聞）

宇宙 毛寧

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