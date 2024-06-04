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「六四」35年 陸委會籲中共面對歷史

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

今天是中國大陸「六四天安門事件」卅五周年，陸委會昨天發布新聞稿，呼籲中共當局勇於面對「六四事件」歷史事實，以更柔軟、開放與包容的態度傾聽人民聲音；同時希望北京尊重台灣人民對民主自由體制及生活方式的堅持。

六四事件又稱八九學運或天安門事件，中共官方稱一九八九年春夏之交的政治風波。事件導火線為當年四月，大陸大學生在北京發起悼念中共前總書記胡耀邦活動，之後演變為持續近兩個月的示威運動。一九八九年六月三日晚間至四日清晨，中共解放軍和武警部隊向在天安門廣場示威集會者進行武力清場，造成嚴重死傷。

陸委會昨呼籲北京在推動全面深化改革的同時，也應勇於面對六四事件歷史事實，以更為柔軟、開放的態度，包容不同意見，認真傾聽廣大基層人民渴望追求自由、民主生活方式與公民權利的心聲。

陸委會強調，兩岸關係本質就是制度與生活方式之爭，而民主、自由、和平等普世價值，則是兩岸人民拉近心靈距離的關鍵元素。兩岸應透過善意互動與對話，創造未來無限可能性。希望北京尊重台灣人民對於民主自由體制及生活方式的堅持。

中共 六四 北京

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