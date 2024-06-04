互控間諜 陸指英策反涉密公務員

中英正因互控間諜案，關係陷入緊張。繼日前英國先後公布多名涉中國、香港間諜案後，大陸國家安全部昨天揭露一起英國秘密情報局（MI6，通稱軍情六處）策反中國某中央政府機關人員的重大間諜案件。在該案中，一對王姓夫婦被查，中方稱他們多年前遭英方策反，為英國蒐集涉中方內部重要情報。

今年以來，中英相互指控對方從事間諜活動。英國警方今年四月起訴兩名涉嫌為中國從事間諜活動的英國人，他們被控違反「機密法」，非法向「敵國」提供資訊。此外，包含香港駐倫敦經濟貿易辦事處行政經理袁松彪在內共三人，於今年五月被英方指控觸犯「協助外國情報機關」與「外國干預」罪，當時引起大陸外交部和港府強烈抗議。

大陸國安部昨天發布，國家安全機關再度破獲一起英國MI6重大間諜案，稱「英國特工」說服在中央機關擔任核心涉密職務的王姓男子及其周姓妻子成為英方間諜。中方已採取果斷措施，對兩人依法審查。

針對此案，大陸國安部指出，王姓男子二○一五年參加中英交流計畫赴英留學，英方刻意對其特殊關照，邀請吃飯聚餐、參觀遊覽，設法了解其性格弱點和愛好需求。在得知王男有較強金錢欲望後，英國特工派遣人員以校友名義在校園內與其結識，給付高薪報酬，提供諮詢兼職機會。

此後，王男提供諮詢內容從公開研究項目，逐步涉及中國中央政府機關內部核心狀況，儘管報酬明顯高於正常諮詢費數倍，王男在金額誘惑下，仍繼續為英方提供消息。英國特工後來向王男表明身分，王男被說服履行「參諜」手續後回陸潛伏，還策動了也在「某核心要害單位」工作的妻子。