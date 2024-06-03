「六四」滿35周年前夕 陸委會籲中共面對歷史尊重民主

六四天安門事件35周年將至，陸委會3日晚發布新聞稿表示，中共應勇於面對「六四事件」歷史事實，以更柔軟、開放與包容的態度傾聽人民的聲音，並且呼籲北京以具體的行動實現民主制度、保障基本人權，如此方是長治久安的現代化途徑。同時，陸委會強調，兩岸應該透過善意互動與對話，創造未來無限可能性。

新聞稿指出，陸委會3日在「六四事件」35周年前夕，呼籲北京當局在推動「全面深化改革」、「讓人民過上更好的日子」的同時，也應勇於面對「六四事件」歷史事實，以更為柔軟、開放的態度，包容不同的意見與主張，認真傾聽來自廣大基層人民渴望追求自由、民主生活方式與公民權利的心聲，以具體的行動實現民主制度、保障基本人權，如此方是長治久安的現代化途徑。

陸委會強調，「兩岸關係的本質就是制度與生活方式之爭，而民主、自由、和平等普世價值，則是兩岸人民拉近心靈距離的關鍵元素。」兩岸應該透過善意互動與對話，創造未來無限可能性。

陸委會呼籲，我們希望北京當局尊重台灣人民對於民主自由體制及生活方式的堅持，並理解台灣民主制度的實踐經驗是兩岸共同的珍貴資產。

公開資料顯示，「六四事件」或「六四天安門事件」即是1989年4月發生於北京並擴及大陸全境的抗議活動，是以悼念已故中共總書記胡耀邦之死的活動為起點，而後演身為學運，到後來北京戒嚴大陸全境風聲鶴唳，導致部分人士流亡海外，還有多名學生、民眾身亡。