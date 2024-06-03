六四事件35年 陸委會籲中共面對歷史事實

六四事件35周年即將來到，陸委會發布新聞稿指出，希望北京當局以具體的行動實現民主制度，同時強調兩岸應該透過善意互動與對話，「創造未來無限可能性」。

1989年六四事件迄今已35周年，陸委會3日晚間發布新聞稿，呼籲中共勇於面對「六四事件」歷史事實，以更柔軟、開放與包容的態度傾聽人民的聲音。

陸委會呼籲北京當局在推動「全面深化改革」、「讓人民過上更好的日子」的同時，也應勇於面對「六四事件」歷史事實，以更為柔軟、開放的態度，包容不同的意見與主張，認真傾聽來自廣大基層人民渴望追求自由、民主生活方式與公民權利的心聲，「以具體的行動實現民主制度、保障基本人權，如此方是長治久安的現代化途徑」。

就兩岸關係，陸委會強調「兩岸關係的本質就是制度與生活方式之爭」，同時還指出，民主、自由、和平等普世價值，則是兩岸人民拉近心靈距離的關鍵元素。

陸委會提出「兩岸應該透過善意互動與對話，創造未來無限可能性」，並再度表示希望北京當局尊重台灣人民對於民主自由體制及生活方式的堅持，並理解台灣民主制度的實踐經驗是兩岸共同的珍貴資產。