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「官場小說家」四川省政協前副主席楊克寧被逮捕

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
四川省政協前副主席楊克寧涉嫌受賄被逮捕。（微博照片）
四川省政協前副主席楊克寧涉嫌受賄被逮捕。（微博照片）

有大陸「官場小說家」之稱的四川省政協前黨組成員、副主席楊克寧涉嫌受賄被逮捕。稍早，他已因為「懶政怠政、主動躺平」等原因，被雙開（開除黨職和公職）。

據中國最高人民檢察院微信公眾號3日消息，楊克寧涉嫌受賄一案由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，最高檢以涉嫌受賄罪對楊克寧作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。

公開資料顯示，楊克寧現年62歲，四川省阿壩藏族羌族自治州小金縣人，長期在阿壩州工作，曾任阿壩州委常委、統戰部部長、政法委書記等職，2011年12月任阿壩州政協主席，2015年2月任阿壩州州長。

2021年2月，楊克寧升任四川省政協副主席。2023年1月，四川省政協換屆，他不再擔任該職務。2023年11月，楊克寧被查，今年5月被開除中共黨籍和公職。

楊克寧熱衷於文學創作，筆名為寧克多傑，早在1980年就開始在各種刊物上發表作品，著有中篇小說集《寧克多傑小說集》，有「官場小說家」之稱。

據報導，楊克寧的作品除了部分詩歌散文之外，相當一部分是官場小說。在他落馬被查的前一個月，他還在一本文學雜誌上發表了講述基層工作的長篇小說《惠風和暢》。

中共中央紀委國家監委在楊克寧的雙開通報中指出，楊克寧貫徹中共中央重大決策部署打折扣，懶政怠政，主動「躺平」，搞投機鑽營，結交政治騙子，對抗組織審查，搞迷信活動。通報也指他利用職權為其子經商辦企業謀利，搞權色交易；家風不正，道德敗壞；大搞權錢交易，非法收受巨額財物等。

中共 克寧 躺平

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