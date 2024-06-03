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黎智英身體不適 所涉國安案今暫停審訊

中央社／ 香港3日電
黎智英。（新華社資料照片）
黎智英。（新華社資料照片）

香港壹傳媒集團創辦人黎智英被控違反國安法的案件今天進入第87日審訊，但商業電台報導，由於他身體不適，昨天已經求醫，法官決定押後審訊，暫定明天續審。

在最近幾天的審訊中，控方在庭上持續播放黎智英與前港督彭定康等人的視頻訪問對話，以印證黎智英在「反送中」運動爆發後要求西方人士及政府支持這場運動，並制裁香港和中國。

黎智英及其經營的蘋果日報等3家公司，各被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項與國安法有關的串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

6名前蘋果日報或壹傳媒高層也被控串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，各人已於前年底認罪，部分人以從犯身分作供。

在另一起涉及李宇軒等人的案件中，黎智英也被控串謀勾結外國勢力罪。

「反送中」爆發期間，李宇軒與陳梓華以「重光團隊」名義在海外報章刊登廣告，並主張外國制裁中國和香港，而黎智英被指是團隊主腦，曾為團隊墊支廣告費。

國安法 團隊 黎智英

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