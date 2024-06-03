回應馬可仕談話 陸外交部：停止挑釁、回到對話協商

針對菲律賓總統馬可仕在香格里拉對話上關於中菲南海爭議談話，大陸外交部3日發布新聞稿回應稱，中方不接受、不承認南海仲裁案，中方敦促菲律賓立即停止海上侵權挑釁，盡快回到透過對話協商妥善處理海上矛盾分歧的正確軌道上來。

馬可仕在香格里拉對話演講時表示，「聯合國海洋法公約」和南海仲裁裁決均承認菲國合法權利，這是菲南海政策的基石。大陸外交部官網3日發布新聞稿，批評菲方有關表態「罔顧歷史和事實，宣揚其涉海錯誤立場，歪曲渲染海上事態」。

大陸並在新聞稿中提出北京對於中菲南海爭端的六點立場：

一、中國對南海諸島擁有無可爭辯的主權，對相關海域擁有主權權利和管轄權。中國最早發現、命名和開發利用南海諸島及相關海域，最早開始並持續、和平、有效地對南海諸島及相關海域行使主權和管轄。

二、菲律賓的領土範圍不包括中國南海諸島。菲律賓武力侵占中國南沙群島部分島礁，通過所謂「群島基線法案」等國內立法對中國黃岩島和南沙群島部分島礁提出非法領土主張，嚴重侵犯中方主權和主權權利，嚴重違反「聯合國憲章」在內的國際法，中方堅決反對。

三、南海仲裁案所謂裁決是非法的、無效的。菲律賓未經中國政府同意，單方面提起國際仲裁，違反包括「聯合國海洋法公約」在內的國際法，違反「南海各方行為宣言」。中方不接受、不參與南海仲裁案，不接受、不承認該裁決，也不接受任何基於該裁決的主張和行動。

四、近期中菲南海問題升溫的責任完全在菲方。美國出於地緣政治私利，支持配合菲方的侵權行徑，利用南海問題挑撥中國與地區國家關係，扮演了極不光彩的角色。

五、當前，在中國和東協國家的共同努力下，南海局勢保持總體穩定。中方願繼續和包括菲律賓在內的東協各國一道，管控海上分歧，深化涉海合作，全面有效落實「南海各方行為宣言」，積極推動「南海行為準則」磋商。

六、中方將繼續堅定維護自身的領土主權和海洋權益。敦促菲方重信守諾，全面有效落實「南海各方行為宣言」，立即停止海上侵權挑釁，盡快回到通過對話協商妥善處理海上矛盾分歧的正確軌道上來。