大陸與阿拉伯聯合大公國聯合聲明：加強軍事交流

中國和阿拉伯聯合大公國發布聯合聲明，稱兩國願開展軍事經驗交流，以提升友好兩國軍事和安全機構人員能力，並在未來進行更多聯合訓練。

阿拉伯聯合大公國總統穆罕默德5月29日至31日對中國大陸進行國事訪問，並於30日下午與大陸國家主席習近平舉行會談。

大陸外交部2日在官網發布的中阿聯合聲明涉及兩國在軍事、貿易、基礎設施、人工智能、數字經濟、新能源等領域的合作。

聯合聲明並提及，雙方同意探討推動原油儲備合作事宜，並願在可再生能源、石油、天然氣、石化、戰略石油存儲、氫能、氨能等領域加強合作。雙方也將加強在和平利用核能領域的合作和交流，並探討實施核電建設等示範性聯合項目，以支持和平核能的發展。

此外，根據聯合聲明，中國大陸支持阿拉伯聯合大公國旨在根據國際法準則通過雙邊談判以和平解決三島（大通布、小通布和阿布穆薩）問題的努力，從而根據國際法理解決該問題。

據路透報導，伊朗外交部為此召見中國駐德黑蘭大使表示抗議。報導稱，伊朗和阿拉伯聯合大公國都對阿布穆薩島和大通布和小通布島稱擁有主權，但這三個島嶼1971年以來被伊朗占領。

伊朗國家媒體稱，「伊朗外交部強調說，這三個島嶼是這個國家的永恆領土，我們期待中國修改在這個議題上的立場。」