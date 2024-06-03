中俄天然氣管道協議 傳因價格問題陷入停滯

俄羅斯嘗試與中國大陸達成一項大型天然氣管道協議的努力已經擱淺，因莫斯科認為北京在價格和供應水平上提出了不合理的要求。路透3日引述英國《金融時報》報導透露上述消息。

據報導，中國願支付的價格，接近俄羅斯大幅補貼的國內價格，且只承諾購買該管道計劃年輸送量500億立方米天然氣中的一小部分。

俄羅斯多年來一直在商談建設「西伯利亞力量二號」天然氣管道，該管道每年將500億立方米天然氣從俄羅斯北部經蒙古輸送到中國大陸。

俄羅斯副總理諾瓦克上個月說，俄羅斯和中國大陸預計「在不久的將來」就西伯利亞力量二號天然氣管道簽署合同。

若這條管道獲得批准，將把中國市場與俄羅斯西部曾向歐洲供應天然氣的天然氣田連接起來，從而改變俄羅斯國有天然氣出口壟斷企業俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom，簡稱「俄氣公司」）的悲慘命運。

俄氣公司去年虧損6,290億盧布（約合69億美元），為至少是近25年來的最大虧損，主原是對歐洲的天然氣銷售大幅下滑。

知情人士透露，俄羅斯總統普亭日前與大陸國家主席習近平會晤時提出的三大請求之一是達成管道協議，另兩項請求是增加中國在俄羅斯的銀行活動，以及要求中國不參加本月由烏克蘭組織的和平會議。

中國已於上周五宣布不參加烏克蘭在日內瓦舉行的和平峰會。知情人士稱，中俄就西伯利亞力量二號達成協議仍很遙遠，而擬議中的與中國各銀行的合作規模也遠低於俄羅斯的要求。