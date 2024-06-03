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勸降？ 共軍少將奉勸澤倫斯基：搞清楚到底為何而戰
烏克蘭總統澤倫斯基臨時出席在新加坡舉行的香格里拉對話尋求更多支持，但據鳳凰網報導，大陸國防大學國際防務學院院長徐輝少將2日接受媒體問詢俄烏問題時，奉勸澤倫斯基要考慮烏克蘭人民生命的價值，「到底在為什麼而戰？這個問題要搞清楚。」
據法廣報導，澤倫斯基臨時出席香格里拉對話成為會議關注焦點。此前消息稱，澤倫斯基希望通過香格里拉對話尋求對烏克蘭抵抗俄羅斯侵略戰爭的更多支持，並希望接觸中國官方代表團。澤倫斯基對於沒能見到中國官方代表，以及中國宣布不參加在瑞士舉行的烏克蘭戰爭和平峰會，表示遺憾。
針對俄烏戰爭，徐輝還說，「美國總統拜登說過一句話很恐怖，他說他會支持烏克蘭，戰鬥到最後一個烏克蘭人」「如果戰鬥到最後一個烏克蘭人，烏克蘭人民在為什麼而戰呢？你人都沒有了。」
「他不是戰鬥到最後一個美國人在支持烏克蘭，他是給烏克蘭賣彈藥，支持烏克蘭打仗，打到哪怕（只剩）最後一個人都要繼續賣彈藥。」
徐輝表示，澤倫斯基應該仔細想想，這對烏克蘭意味著什麼？對歐洲、對世界又意味著什麼？
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