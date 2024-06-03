聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸無人登陸器「嫦娥六號」 成功著陸月背

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導
中國大陸6月2日宣布「嫦娥六號」無人太空船成功登上月球背面。歐新社
中國大陸6月2日宣布「嫦娥六號」無人太空船成功登上月球背面。歐新社

大陸無人登陸器「嫦娥六號」和上升器組合體在鵲橋二號中繼星支持下，二日六時許成功著陸在「月球背面」南極—艾特肯盆地預選著陸區，即將「蟾宮挖寶」，預計在月球表面透過鑽具鑽取和機械臂表取兩種方式，分別採集月壤樣本和月表岩石。

嫦娥六號同時還將進行月球背面著陸區的現場調查分析、月壤結構分析等科學探測，深化月球成因與演化史的研究。

綜合新華社、「中國的航天」微信公眾號消息，在五月三日發射入軌以來，嫦娥六號探測器經歷約卅天的奔月之旅，在經過地月轉移、近月煞車、環月飛行等一系列關鍵動作後，於二日六時廿三分成功著陸在月球背面，開啟人類首次月球背面採樣返回之旅。

相比二○二○年實現月球正面採樣返回的嫦娥五號任務，嫦娥六號任務突破月球逆行軌道設計與控制技術，並將在鵲橋二號中繼星的支持下，完成月背智慧快速採樣、月背起飛上升等關鍵技術。

中國航太科技集團表示，不同於地球著陸，月球上沒有大氣，無法透過降落傘風阻減速，只能透過引擎的反推力來實現減速，並在減速下降的過程中不斷調整，直至到達預選著陸區上空，隨後進行降落。

中新社表示，迄今人類已進行的月球採樣返回均位於月球正面，月球背面整體相對月球正面更為古老，具有重要的科研價值。

微信

延伸閱讀

花蓮縣府攜手慈濟蓋中繼永久屋 供300名災民短期居住

中職／曾峻岳10中繼排名第3 肩膀緊繃降到二軍休養

大陸開啟人類首次月背挖寶行動 「嫦娥六號」成功著陸

MiLB／台將較勁！劉致榮先發3局4K 陳柏毓中繼6局失1分

相關新聞

中、阿聯聲明涉爭議3島 伊朗抗議

伊朗塔斯尼姆通訊社昨天報導，伊朗外交部傳召中國大陸駐德黑蘭大使，以抗議中國大陸與阿拉伯聯合大公國（阿聯）早前在聲明內涉及...

陸無人登陸器「嫦娥六號」 成功著陸月背

大陸無人登陸器「嫦娥六號」和上升器組合體在鵲橋二號中繼星支持下，二日六時許成功著陸在「月球背面」南極—艾特肯盆地預選著陸...

燭光悼念不再…香港維園六四燭光晚會 搖身成市集嘉年華

30多年來的六四，香港維園晚上都會布滿燭光，在黑暗中帶來光明與溫暖，也會隱隱聽到拭淚聲。但2019年後，維園起了重大變化...

香港嶺南大學辦「5月35日」文創 校方指不可抗力因素取消

「六四」將至，香港嶺南大學學生會編輯委員會先前發起「5月35日」各類文藝創作徵稿活動，但日前宣布因受「不可抗力因素」影響...

陸防長嗆分裂台灣將自取滅亡 陸委會：已違聯合國憲章

大陸國防部長董軍2日在香格里拉對話上警告，「誰膽敢把台灣從中國分裂出去，必將粉身碎骨、自取滅亡」。對此，陸委會回應稱，對...

英國智庫：亞洲軍演次數激增 中國規模落後美國

美國之音報導，英國智庫國際戰略研究所（IISS）一項新研究發現，近年來區域緊張局勢加劇下，美國和中國顯著增加在亞洲各地軍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。