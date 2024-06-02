大陸、阿聯聯合聲明47點 願在國防、軍事和安全領域展開交流

中國外交部今天公布，中國和阿拉伯聯合大公國願在國防、軍事和安全領域展開經驗交流，以提升兩國軍事和安全機構人員能力，未來並將進行更多聯合訓練。

為加強兩國之間的全面戰略夥伴關係，阿拉伯聯合大公國總統穆罕默德（Sheikh Mohamed bin Zayed Al-Nahyan）5月30至31日訪問中國，並與中國國家主席習近平會談。

中國外交部官網今天公布了兩國聯合聲明的47點全文，除了雙邊會談當天對外公開的貿易、基礎設施、拓展資訊科技、人工智慧、數位經濟、新能源、執法安全和人文交流等領域合作，聯合聲明還包括國防和醫學等領域的合作內容。

據聯合聲明，雙方讚賞兩國在國防、軍事和安全領域展開的合作與協調，讚賞兩軍加強互訪以及相互參加培訓、展會和官方活動，強調願展開經驗交流，以提升友好兩國軍事和安全機構人員能力。

雙方並讚賞兩國空軍於2023年8月舉行的聯合訓練，強調願在未來進行更多聯合訓練，實現友好兩國的共同期許和目標。

在能源方面，兩國同意探索在原油儲備方面的合作，鼓勵和支持中阿企業在可再生能源、石油、天然氣、石化、戰略石油儲備、氫能和氨能等方面加強協調。

兩國還計劃在核能項目上進行合作，包括建設核電站和更多的研發。

中國和阿聯軍事合作越趨密切。2023年8月，共軍首次與阿聯舉行空軍聯合演訓「獵鷹盾牌-2023」。外界普遍認為，北京此舉是為對抗美國在波灣地區的影響力。中國同年並簽署向阿聯出口新一代輕型戰鬥攻擊教練機的協議。

北京近年積極布局中東，尋求與阿拉伯國家建立更緊密的關係，也扮演區域國家調解人角色，2023年促成了伊朗與長期對手沙烏地阿拉伯之間的關係正常化。