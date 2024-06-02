「生死存忘：六四35週年藝術展」台北舉行 創作者：透過藝術傳誦回憶

民間團體規劃的「生死存忘：六四35週年藝術展」正在台北舉行，來自香港、目前流亡海外的策展人劉慧婷今天表示，把過去社運的傷痛回憶以文化、藝術等方式呈現，將變得更強大，更能藉此把該說的故事說給大眾聽。

「生死存忘：六四35週年藝術展」目前正在台北中正紀念堂展出，透過藝術創作媒介呼籲民眾關注中共極權擴張，由台灣與香港兩地策展人以「記憶的倉庫」為概念，邀請18名世界各地的藝術家，在猶如層架的展示空間中，藉著藝術作品的轉化探索生命的死亡、存在和遺忘間的微妙關係。

鑑於六四將至，主辦單位華人民主書院今天在中正紀念堂中央通廊舉辦這項展覽的交流會，邀請策展人及參展藝術家一同分享創作理念。

劉慧婷是這項展覽的策展人之一。自香港「反送中運動」後在海外生活5年，本以為海外生活可以讓他忘卻過去，但記憶卻時刻提醒她曾發生過的事。她以自身的心境，與這項展覽中的「忘記應該比記住容易」概念作比照。

她表示，不應該逃避過去回憶，應該將過去的痛苦回憶透過文化、藝術等方式呈現，讓回憶變得更加強大，將該說的故事、歷史說給大眾聽。

另一名策展人陳韋綸表示，六四運動雖然是在他出生前發生的社會運動，但自從參與太陽花學運後就逐漸了解政治、社會議題，理解到替面臨困難的人發聲的重要性。因此希望透過這項展覽，以藝術的柔軟姿態讓更多人有機會去認識歷史。

策展人之一的李采楹則認為，藝術展覽不同於歷史課本對於民主運動的論述，藝術作品會回歸到創作者個人經驗感受，能帶給參觀的民眾有更多的想像空間，讓民眾有機會省思威權統治下的民主將如何發展。

據華人民主書院臉書貼文，即將登場的「六四35週年晚會-追求民主，無畏無懼。Ideals are bullet-proof」紀念活動，將於6月4日晚上6時40分在中正紀念堂民主大道舉辦。