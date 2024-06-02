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燭光悼念不再…香港維園六四燭光晚會 搖身成市集嘉年華

中央社／ 台北2日電
30多年來，每年六四香港維園都會舉行燭光晚會，但2019年後，六四的維園燭光不再，去年及今年甚至變成了喜氣洋洋的家鄉市集。6月1日，香港第二屆同鄉會家鄉市集嘉年華盛大開幕。圖為中聯辦副主任何靖在參觀家鄉市集攤位。香港中通社
30多年來，每年六四香港維園都會舉行燭光晚會，但2019年後，六四的維園燭光不再，去年及今年甚至變成了喜氣洋洋的家鄉市集。6月1日，香港第二屆同鄉會家鄉市集嘉年華盛大開幕。圖為中聯辦副主任何靖在參觀家鄉市集攤位。香港中通社

30多年來的六四香港維園晚上都會布滿燭光，在黑暗中帶來光明與溫暖，也會隱隱聽到拭淚聲。但2019年後，維園起了重大變化，六四沒有燭光海洋，去年及今年甚至變成了喜氣洋洋的家鄉市集。

30多年來，每年六四香港維園都會舉行燭光晚會，參加人數有多有少，1990年、1991年、1992年分別約有15萬、10萬及8萬人參加。之後人數不太理想，一度只有3萬至4萬人。直至2009年六四20週年，參加人數回升至約15萬人，之後每年都維持在10萬人以上。

多年來當香港社會議題升溫，或民主自由公義受到衝擊，維園的燭光都會較多。如2019年六四前夕，社會上正蘊釀「反送中」運動，當年維園燭光晚會有逾18萬人參加。於2012年、2014年也錄得逾18萬人參加。

而2019年也是當時未解散的香港支聯會，最後一次在維園舉辦六四燭光晚會。

2020年香港警方以疫情和「限聚令」為由，發出反對通知書，首度禁止支聯會在維園舉行燭光集會，當年六四晚上，有市民自發進入維園點起燭光悼念六四。

2021年警方根據「公安條例」封鎖維園；2022年康文署以警方留意到「有人透過不同途徑，煽動他人於維園一帶非法集結」為由，關閉維園部份範圍。

2023年6月3日至5日，有同鄉會租用維園四個足球場及中央草坪舉辦「家鄉市集」。今年同鄉會於6月1日至5日在維園舉辦「家鄉市集嘉年華」，同樣橫跨六四，舉辦的時間更長。

香港明報今天報導，在昨午香港3號風球下，仍然有不少市民到市集購物及領取免費禮品。有攤主表示，有信心今年銷售額會增加。

六四 反送中 港警 疫情 香港

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