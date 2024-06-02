陸防長嗆分裂台灣將自取滅亡 陸委會：已違聯合國憲章

大陸國防部長董軍2日在香格里拉對話上警告，「誰膽敢把台灣從中國分裂出去，必將粉身碎骨、自取滅亡」。對此，陸委會回應稱，對於中共有關官員挑釁、非理性言論深表遺憾，呼籲中共應正視中華民國持續民主繁榮的事實，放棄非理性的言論及作為，「中共近來屢次在國際場合公然以武力威脅我方，已嚴重違反聯合國憲章。」

陸委會在2日下午發布的新聞稿中指出，中共再次以窮兵黷武的言論威脅台灣與周邊國家，其集權體制衝擊亞太區域和平安全的風險已經升高。

陸委會重申，中華民國是主權國家，台灣從來都不是中華人民共和國一部分，「兩岸互不隸屬是客觀事實，也是台海現狀」。中共屢次以並未涉及台灣地位之聯大2758號決議，錯誤連結其「一中原則」，企圖形塑「國際一中」，台灣人民與國際社會決不會接受。

陸委會強調，中共近來屢次在國際場合公然以武力威脅我方，已嚴重違反聯合國憲章第2條第4款「不使用或威脅使用武力」等規定與聯合國成立的基本精神。「陸委會正告中共當局，切勿一再誤判情勢，任何不尊重民意、不符合民主人權、訴諸戰爭的法律及威懾行徑，均違反國際法原則，終將適得其反，呼籲國際社會共同因應此一情勢發展。」

陸委會重申，維護台海和平是兩岸共同責任，賴清德總統就職演說已強調站穩延續「四個堅持」，不卑不亢，維持現狀；以對話取代對抗、交流取代圍堵；以追求台海和平、互利互惠、共存共榮為共同目標，已釋出充分善意。呼籲中方用心體會，透過善意的堆疊形向正向循環，推動兩岸關係良性發展。