陸防長董軍嗆：共軍對付台獨武裝就像甕中捉鱉

大陸國防部長董軍2日在香格里拉對話發表主題演講時指出，共軍將以及時堅決有力的作為遏止台獨。他隨後在回答媒體提問時再嗆，陸方對待台獨武裝就像甕中捉鱉。董軍並奉勸台獨勢力好好學一學大陸的《反分裂國家法》，不要碰觸當中的法律紅線。

央視新聞報導，董軍表示，台灣問題是中國的核心利益的核心問題。賴清德520就職宣誓，赤裸裸暴露出「謀獨」的圖謀和野心，這一以貫之地代表以民進黨為首的台獨勢力長期在搞分裂中國的行動。

董軍指出，有的大國不斷虛化掏空一中原則，歪曲事實，包括聯大決議，違背兩國建交的鄭重承諾，不斷觸犯比如不允許官方交往的紅線，大肆對台出售武器。這種行徑嚴重助長台獨的氣焰，讓他們感覺很膨脹，其用心就是想著「以台制華」。

他並稱，中方也看到，520後，國際社會許多國家領導人、元首和國家、國際組織紛紛主動發聲，堅決支持一個中國的原則，反對台獨。

董軍表示，「在強大的人民軍隊面前，『台獨』分子就是螳螂當車、自欺欺人，這種行為造成的結果就只能是加速滅亡」。實際上受傷的是台灣同胞，這是中國人不願意看到的。中方對任何的台獨的極端情景、情勢，準備得非常的充分，也有能力對付台獨武裝，就像甕中捉鱉，不足掛齒。

董軍強調，「中國作為一個大國，必須實現國家的統一，也必統一。但是堅持和平統一的道路也是我們會盡最大的努力和最大的誠意來努力的。」

董軍最後警告，奉勸台獨勢力、台獨分子，丟掉幻想，回歸統一的正道，好好地搞一搞普法教育，好好學一學相關的法律，比如說《反分裂國家法》。不要碰《反分裂國家法》當中一些法律的紅線。他並重申，「搞『台獨』，自取滅亡」。