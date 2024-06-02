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陸釋仁愛礁菲衝突畫面 指控菲國以槍指向陸海警

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸官方海外媒體「CGTN」2日釋出菲律賓於5月19日對在南海仁愛礁的非法坐灘軍艦馬德雷山號進行空投補給的影片，並指菲律賓方面有人員用槍指向中國海警。（圖／截自CGTN記者團微博影片）
大陸官方海外媒體「CGTN」2日釋出菲律賓於5月19日對在南海仁愛礁的非法坐灘軍艦馬德雷山號進行空投補給的影片，並指菲律賓方面有人員用槍指向中國海警。（圖／截自CGTN記者團微博影片）

中菲兩國在南海衝突問題持續。大陸官方海外媒體「CGTN」2日釋出菲律賓於5月19日對在南海仁愛礁的「非法坐灘」軍艦馬德雷山號進行空投補給的影片。報導稱，當中國海警「依法依規」應對時，發現馬德雷山號上至少2名人員持槍在甲板活動，並用手、槍枝指向中國海警方向。

CGTN稱，5月19日，菲律賓對「非法坐灘」仁愛礁的軍艦進行空投補給。中國海警依法依規應對時，發現艦上至少兩名人員持槍在甲板活動，並用手、用槍指著中國海警方向。

而從公開影像亦可見到，兩名持槍人員在馬德雷山號甲板巡邏，期間分別用手和用槍指向中國海警。

環球時報指出，近日香格里拉對話於新加坡舉行，中國軍事科學院原副院長何雷與會出席，並發表演說指出，菲律賓總統馬可仕演講時指責「鄰國」在南海違反基於規則的國際秩序，事實上違反國際秩序的恰恰是菲律賓。

何雷表示，目前中國與其他在南海有爭議的國家保持著和平穩定關係，唯獨與菲律賓發生激烈爭端，而且自從菲律賓本屆政府上台以後，在仁愛礁、黃岩島等頻頻發生爭端，「直截了當的說，挑起事端的責任在菲方，幕後操手是美國。」

何雷質問，「菲方演講時談到維護東盟的中心地位，那為什麼又離開東盟，搞美菲日澳的小分隊？強化美菲軍事同盟？為什麼在南海搞美菲日澳的聯合軍演？美菲的『肩並肩』聯合軍演？為什麼不遵守南海各方行為宣言？」

他強調，解決南海爭端要靠南海周邊國家、靠東協，而非境外國家，「如果有人硬是認為南海周邊國家沒有能力解決南海問題，非要引進域外國家介入不可，中方絕不會『引狼入室』，絕不允許那些不懷好意的域外國家介入插手南海問題。」

何雷警告，中國堅決反對域外國家插手和干預南海問題的解決。事實證明，南海動亂的引起，很大程度是那些域外國家挑撥、挑唆造成的。這些域外國家才是南海動亂的策劃者、製造者。

另，據了解，中菲當前最新爭執點在大陸實控的仙賓礁，菲律賓以「確保中國不會在仙賓礁填海造地」為藉口，派遣兩艘海岸警衛隊巡邏船在仙賓礁潟湖內持續滯留並維持靜止已達45天。

大陸與菲律賓在仁愛礁的衝突持續，陸方2日釋出影片指，菲律賓方的人員持槍在甲板活動，並用槍指向陸方海警。（圖／截自CGTN記者團微博影片）
大陸與菲律賓在仁愛礁的衝突持續，陸方2日釋出影片指，菲律賓方的人員持槍在甲板活動，並用槍指向陸方海警。（圖／截自CGTN記者團微博影片）

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