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大陸「嫦娥6號」無人太空船登上月球背面 將首度帶回材料樣品

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
中國大陸6月2日宣布「嫦娥六號」無人太空船成功登上月球背面。歐新社
中國大陸6月2日宣布「嫦娥六號」無人太空船成功登上月球背面。歐新社

中國大陸6月2日宣布「嫦娥六號」無人太空船成功登上月球背面，使中國更有能力在人類重新登月的挑戰上與美國競爭，且首度嘗試從這個地區搜集一些樣品帶回地球；登月點為南極-艾特肯盆地，接近月球的南極，可能有冰層，可用來製造氧氣及火箭燃料，讓人類可能長期居住在月球上。

新華社報導，大陸國家航天局宣布，嫦娥6號「成功登上設定的登月區域」。沒有其他國家曾經登上月球背面；由於背面不會面對地球，因此與地球之間的通訊更為困難。

「嫦娥6號」將停留48小時，預定將對地層進行挖掘工作，並使用機器臂從地表搜集材料樣品。太空船於5月3日發射升空，登月任務從5月6日開始，預料將持續53天。

中國航天科技集團表示，選擇在此點登陸是考慮到當地可能存在科學探索的價值，以及通訊與遙測條件，而且地勢平坦。

中國科學院國家天文台科學家表示，「從月球背面取得第一手、直接的樣品，是讓我們更深入了解月球兩面，並揭露月球奧秘的必要工作」。

這次是中國大陸為了在2030年之前首次派遣太空人登月，所進行的一系列任務，以累積登月經驗。

依據美國太空總署的阿提米絲計畫，目標是2026年派遣太空人在接近月球南極地區登陸。俄羅斯國會近日通過中俄聯合計畫，將在月球南極建立「國際月球研究站」。

南極 太空人

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