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大陸開啟人類首次月背挖寶行動 「嫦娥六號」成功著陸

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸無人登陸器「嫦娥六號」和上升器組合體在鵲橋二號中繼星支持下，於6月2日清晨6時許成功著陸在月球背面南極—艾特肯盆地預選著陸區，展開樣本採集行動。（圖／取自中國的航天微信公眾號）
大陸無人登陸器「嫦娥六號」和上升器組合體在鵲橋二號中繼星支持下，於6月2日清晨6時許成功著陸在月球背面南極—艾特肯盆地預選著陸區，展開樣本採集行動。（圖／取自中國的航天微信公眾號）

大陸無人登陸器「嫦娥六號」和上升器組合體在鵲橋二號中繼星支持下，於6月2日清晨6時許成功著陸在月球背面南極—艾特肯盆地預選著陸區，即將「蟾宮挖寶」，預計在月球表面透過鑽具鑽取和機械臂表取兩種方式，分別採集月壤樣本和月表岩石。

嫦娥六號同時還將進行月球背面著陸區的現場調查分析、月壤結構分析等科學探測，深化月球成因與演化史的研究。

綜合新華社、「中國的航天」微信公眾號消息，在5月3日發射入軌以來，嫦娥六號探測器經歷約30天的奔月之旅，在經過地月轉移、近月煞車、環月飛行等一系列關鍵動作後，於6月2日6時23分成功著陸在月球背面，開啟人類首次月球背面採樣返回之旅。

據了解，相比2020年實現月球正面採樣返回的嫦娥五號任務，嫦娥六號任務突破月球逆行軌道設計與控制技術，並將在鵲橋二號中繼星的支持下，完成月背智慧快速採樣、月背起飛上升等關鍵技術節點。

中國航太科技集團表示，不同於地球著陸，月球上沒有大氣，無法透過降落傘風阻減速，只能透過引擎的反推力來實現減速，並在減速下降的過程中不斷調整，直至到達預選著陸區上空，隨後進行降落，整個下降過程約需經歷15分鐘。

新華社指出，成功著陸月背，只是開始。後續著陸器將進行太陽翼和定向天線展開等狀態檢查與設置工作，隨後正式開始持續約兩天的月背採樣工作，通過鑽取和表取兩種方式分別採集月球樣品，實現多點、多樣化自動採樣。

中新社表示，迄今為止，人類已進行的月球採樣返回均位於月球正面，月球背面整體相對月球正面更為古老，具有重要科研價值。 　　

中國航天科技集團金晟毅介紹，鑽取和表取的側重點各不相同。鑽取需要採集一定深度的月球次表層樣品，要爭取讓採樣裝置採得更深，讓樣品種類更為豐富。而表取採樣則是在一片區域裡進行多次採樣，主要採樣目標是月球表面的風化層樣品。兩種「挖土」模式實現的技術途徑、採集的月球樣品種類不一樣，科學價值也不盡相同。

大陸太空探索再度取得重大進展，圖為6月2日，在北京航天飛行控制中心，工作人員在監測嫦娥六號著陸器和上升器組合體工作情況。（新華社）
大陸太空探索再度取得重大進展，圖為6月2日，在北京航天飛行控制中心，工作人員在監測嫦娥六號著陸器和上升器組合體工作情況。（新華社）

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