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陸防長：和統前景正遭破壞 誰把台灣分裂出去將自取滅亡

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸國防部長董軍2日警告，解放軍將以及時堅決有力的作為遏止台獨。（圖／取自央視新聞）
大陸國防部長董軍2日警告，解放軍將以及時堅決有力的作為遏止台獨。（圖／取自央視新聞）

據央視新聞報導，中國大陸國防部長董軍2日在香格里拉對話以「中國的全球安全觀」為題發表大會主旨發言時稱，中方始終致力於和平統一，但這一前景正遭到台獨分子和外部勢力破壞。他警告，「誰膽敢把台灣從中國分裂出去，必將粉身碎骨、自取滅亡」。

董軍表示，中方歷來尊重各國的合理關切，同樣，中國的核心利益神聖而不可侵犯，維護國家主權和領土完整是中國軍隊的神聖使命。

他指出，台灣問題是中國核心利益中的核心，一個中國原則早已成為世界公認的國際關係基本準則。現在的問題是民進黨當局大搞漸進式台獨，頑固推行「去中國化」，妄圖割裂兩岸社會、歷史文化聯繫、數典忘祖的分裂言論荒謬而狂妄，必將被釘在歷史的恥辱柱上。

董軍稱，外部干涉勢力，正在以「切香腸」的方式，不斷虛化掏空一中原則，炮製涉台法案，執意對台售武，非法進行官方往來，實質就是在助長台獨，圖謀以台制華，這些險惡用心，正在把台灣引向險境。

他強調，中方依法處置涉台事務完全是中國內政，外部勢力無權干涉。中方始終致力於和平統一，但這一前景正遭到台獨分子和外部勢力的破壞，國家分裂的危險始終存在。

董軍並在演講中放話說，「中國人民解放軍始終是捍衛祖國統一、無堅不摧的強大力量！將以及時堅決有力的作為，遏止台獨，確保其圖謀永無得逞之日！誰膽敢把台灣從中國分裂出去，必將粉身碎骨、自取滅亡！」

台獨 國防部 香格里拉

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