香格里拉對話／菲控鄰違規 陸：菲挑起、美操作

菲律賓總統小馬可仕五月卅一日晚在香格里拉對話會上發表演說，他聚焦南海議題，強調將守護主權到最後一吋。大陸軍事科學院前副院長何雷回應，南海爭端之所以愈演愈烈，挑起事端的責任在菲方，幕後操手是美國。

小馬可仕在演講時闡明菲律賓對南海議題的法律和地緣政治立場，他說，菲律賓在其海岸線附近的水域面臨著來自中國越來越大的壓力，菲國主張在南海擁有主權的區域「西菲律賓海」，他身為總統打從上任第一天開始就已承諾，「我不會屈服、菲律賓人也不會屈服」。

環球時報報導，何雷表示，小馬可仕演講時指責「鄰國」在南海違反基於規則的國際秩序，但事實上違反國際秩序的恰恰是菲律賓。他說，目前中國與其他在南海有爭議的國家保持著和平穩定，唯獨與菲律賓發生激烈爭端，而且自從菲律賓本屆政府上台以後，在仁愛礁、黃岩島等頻頻發生爭端，「直截了當的說，挑起事端的責任在菲方，幕後操手是美國。」

何雷說，解決南海爭端要靠南海周邊國家、靠東盟（東協），而非境外國家，「如果有人硬是認為南海周邊國家沒有能力解決南海問題，非要引進域外國家介入不可，中方絕不會『引狼入室』，絕不允許那些不懷好意的域外國家介入插手南海問題。」

中菲目前最新的爭執點在大陸實控的仙賓礁，菲律賓以「確保中國不會在仙賓礁填海造地」為藉口，派遣兩艘海岸警衛隊巡邏船在仙賓礁潟湖內持續滯留並維持靜止已達四十五天。

環球時報引述大陸專家表示，兩艘在仙賓礁錨泊的菲律賓海警船長期錨泊聯排，並維持不動，已構成一座半永久浮動平台，成為一種新型的「坐灘」。

大陸一直聲稱，包括仙賓礁在內的南沙群島是中國固有領土，中國對南沙群島擁有無可爭議的主權。

中國現代國際關係研究院海洋戰略研究所副所長楊霄五月廿九日受訪表示，菲律賓一九九九年在仁愛礁和黃岩島曾以軍艦「坐灘」占領島礁。

楊霄認為，菲律賓決策層一種可能的選擇是維持當前浮動平台現狀，在美日菲聯演等時機，挾持盟友作勢，製造「坐灘」既成事實。另一個更雄心勃勃的想法是，觀察台海等重大地區事態發展，在危機時刻實施現場「坐灘」，形成永久軍事前哨。