美控陸企助俄國防工業 擬制裁 陸批美甩鍋推責

美國副國務卿坎伯於當地時間上周五（五月卅一日）表示，美國和其他國家可能因北京支持俄羅斯對烏克蘭的戰爭而對中國企業和金融機構採取措施。

路透報導，坎伯在維吉尼亞與日本及韓國的副外長會晤時受訪，被問及中國領導層和銀行是否可能成為懲罰對象時表示：「我認為我們主要關注的是那些以系統化的方式參與支持俄羅斯的中國公司。」他說，「我們也仔細研究了金融機構。」

美國國務院表示，坎伯上周四會見了中國外交部副部長馬朝旭，並提出了美國對北京支持俄羅斯國防工業基礎損害歐洲安全的擔憂。

大陸外交部網站上周五深夜將中方的會面內容版本公布，其中針對美國的科技圍堵議題，馬朝旭指出，美方所謂「小院高牆」已成為「大院鐵幕」。中方敦促美方停止將經貿科技問題政治化，炒作所謂「產能過剩」問題，取消對中國產品加徵關稅，撤銷對中國企業非法單邊制裁。

路透報導稱，拜登政府早已加強了對中國支持莫斯科的警告力度，並於去年十二月發布一項行政命令，威脅對幫助俄羅斯規避西方制裁的金融機構採取懲罰措施。

實際上，今年四月美國國務卿布林肯訪問大陸之前，「華爾街日報」就引述知情人士稱，美國正在擬定制裁草案，威脅切斷部分中國銀行與全球金融體系的連接，以增加布林肯訪陸的籌碼，希望可以阻止中國對俄羅斯軍事生產的商業支持。

此外，坎伯上周稍早表示，歐洲和北約國家迫切需要向中國發出集體關切的訊息。他上周五稱：「不僅美國，其他國家也會採取一些措施，這表明我們對中國在烏克蘭戰場上試圖改變與俄羅斯關係的做法深感不滿。」

坎伯表示，他與韓國和日本副外長的會談將為今年稍後的三邊領導人峰會鋪平道路。他表示日期尚未確定，但會議具有「最高優先級」。在上周五會議的聯合聲明中，三個盟國重申致力於利用「集體能力加強安全並維護整個印太地區的和平與穩定」。

中方新聞稿指出，馬朝旭強調，中方堅決反對美方在烏克蘭問題上散布不實之詞、對中方甩鍋推責，將堅定維護自身利益，要求美方停止對中方的抹黑施壓，停止對中國企業濫施單邊制裁，為烏克蘭危機解決發揮建設性作用。