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兩岸觀策／兩岸「切香腸」 要防禍從口出

聯合報／ 本報記者陳言喬

大陸一周前對台展開「聯合利劍─二○二四A」圍台軍演，接著宣布中止台灣一三四項ECFA關稅減讓，這是以軍事和經貿對台「切香腸」，逐步壓迫台灣就範，台灣是否還有時間和策略因應，眾所關切。

說起「切香腸」，前總統陳水扁應是此中高手，他的「台獨香腸」，從他說當選台灣總統開始，到護照、身分證加註台灣，各公務機關國營事業去中國化（中國改台灣），一邊一國、入聯公投、正名制憲…等，發揮得淋漓盡致。

台灣當時經濟繁榮、軍事尚有實力，加上美國從中保護，中共政治經濟軍事力量無法與美抗衡，中共氣得跳腳也無可奈何。

廿年後，「務實台獨工作者」賴清德當選總統，兩岸更趨疏離，他在就職演說中稱兩岸互不隸屬，欲進一步推動他的台獨理念，但遭遇強大的阻礙，且讓台灣陷入更緊張局勢。

關鍵在大陸政經軍實力崛起，輪到大陸對台「切香腸」。經貿部分，大陸從禁止部分台灣農漁產品輸陸到指控台灣對陸貿易壁壘，再到中止台灣的ECFA關稅減讓。另方面，推出優惠政策，歡迎並鼓勵台民台企赴陸投資設廠就業定居，共享大陸經濟發展機遇，這是另一種逐步掏空並分化台灣內部手法。

軍事上，大陸更是逐漸侵蝕我既有領海的管轄權，二○二二年八月美眾議長裴洛西訪台，大陸圍台軍演並沒收海峽中線；今年二月陸船金門水域翻覆，大陸海警船開始常態性對金門禁限制水域「執法巡航」；一周前的圍台軍演更進一步靠近台灣。

大陸國防部發言人吳謙稱：「台獨挑釁一次，我們的反制就推進一步，直至實現祖國完全統一」。有大陸軍事專家歸納這次的圍台演習相較二年多前的圍台演習，有幾個方面的「進」。

第一是空間上的進，演習地點離台灣管轄範圍愈來愈近，這次已到烏坵、東引，且到澎湖演習。

第二個是格局的進，二年多前的圍台演習順序是「登、打、圍」，即登島為主、以打協同（火力覆蓋）、以圍輔助（圍困，同時阻止美日干預）。這一次變成「圍、打、登」，演習任務是先阻止美日干預，同時把「敵人」圍住成甕中之鼈；火力覆蓋、消滅「敵人」的抵抗能力；最終再登島，這樣的傷亡比較小。這種戰法代表解放軍軍力更強，一如一九四九年一月的北平「和平解放」。

第三個是戰術上的進，這次從宣布演習到作戰部隊到位只有十五分鐘，上一次是二天。這麼短的時間意味「敵人」沒有太多時間準備，今後「敵人」要時刻處於高度戒備狀態。

第四是頻率上的進，有A就有B和C，代表以後演習是常態化。演習次數一多，「敵人」分不清是哪一次是真演習或實戰，久了就會被麻痺，經常性的演習終有一天就變成實戰。

台獨或中共都在對中華民國「切香腸」，一步步侵蝕中華民國的主權、掏空中華民國內涵，這樣下去就怕有一天台灣沒有中華民國的庇蔭而被玩死，台灣要避免走極端，謹言慎行、戒除禍從口出，敵人才無出兵的藉口。

ECFA 貿易壁壘 關稅

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