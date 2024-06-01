總統就職演說、麥考爾訪台談陸軍演 陸學者分析：美主動打台灣牌

針對近期賴清德總統就職演說、美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）率團訪台談及大陸圍台軍演，中國人民大學國際關係學院教授金燦榮指出，種種跡象顯示美方要主動打台灣牌，而中方的統一進程也已經啟動。

金燦榮是大陸知名國際問題專家，其以反美立場聞名。大陸網路媒體《觀察者網》1日刊登金燦榮專訪。他指出，賴清德就職演講把「台獨」想法講得特別赤裸裸，「地球人都知道，賴清德講話是經由美國人批准。這說明美國要主動打台灣牌了。」

金燦榮表示，很多人原先都覺得美國是把台灣當作一張牌捏在手上，有限度地打，但現在看來美國似乎準備直接衝撞，這也是大陸現在不得不做出強烈反應的原因，包括在東部戰區的「聯合利劍-2024A」軍演及南部戰區軍演。「而美國議員團不緊竄台，還態度囂張，他們在賭大陸不會動武。」

對此，金燦榮認為，中國的統一進程已經啟動了。只不過截至現在，北京還是「心懷仁慈」，不希望動刀動槍，「然而不能不承認的是，面對美國打台灣牌和賴清德當局堅持台獨的現實，非和平統一的可能性越來越大。因此，我們也在認真地進行非和平統一的準備。」