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美防長指大陸騷擾菲律賓 陸軍事高層：美方敘事背離事實

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
中央軍委聯合參謀部副參謀長景建峰。（圖／取自央視）
中央軍委聯合參謀部副參謀長景建峰。（圖／取自央視）

大陸國防部代表團1日在香格里拉對話會期間召開新聞發布會。針對美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）1日上午在新加坡香格里拉對話發表演說，指責中國在南海騷擾菲律賓，中央軍委聯合參謀部副參謀長景建峰下午回應，美方的南海敘事背離事實。

景建峰表示，當前南海形勢總體穩定，全球百分之五十的商船、三分之一的海上貿易航經於此，「美國商船也天天在這裡跑，美國的軍艦還不請自到，什麼時候不自由了？美方南海敘事背離事實，製造莫須有恐慌。」

景建峰指出，南海局勢局部反覆升溫，其根源在於菲律賓背信棄義、侵權挑釁，美國插手攪局、拱火滋事，「美方的發言為菲站台背書，影射中方正常維權行動，完全是沒有道理的。」

景建峰稱，菲律賓拉攏域外勢力介入，美菲勾連作亂，製造對抗與危機，破壞地區和平穩定，損害地區國家共同利益，不是大家想看到的局面。

景建峰強調，中國和東協是搬不走的鄰居，鄰裡間有磕絆很正常，有事好商量，但不能引狼入室，「中方始終保持高度克制，堅持通過對話協商阻止分歧。但善意不允許被濫用，侵權挑釁也絕不能放縱。中方堅決維護自身主權和海洋權益。」

南海 美國 菲律賓

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