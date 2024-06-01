鼓勵港澳畢業生留台 陸委會及策進會擴大辦評點制講座

陸委會與台港經濟文化合作策進會策劃系列「港澳畢業生留台評點制講座」近日在國立成功大學舉行。有畢業港生於講座上分享即將投身職場，並稱其透過評點制講座了解實用資訊，助其順利銜接職涯。策進會透露，為配合政府留才、攬才政策，陸委會及策進會去年於北中南各地舉辦7場評點制講座，今年將與各大專院校合作擴大辦理巡迴講座，鼓勵港澳畢業生留台。

據策進會新聞稿，陸委會與策進會規劃與大專院校合作舉辦的評點制講座，最新一場於5月28日在成大登場。陸委會港澳蒙藏處科長蔡孟潔偕策進會同仁出席講座，並邀內政部移民署副組長曹顧齡、勞動部勞動力發展署副研究員劉濬誠及成大畢業港生嚴慧詩與會，並說明政策法規及經驗交流。

蔡孟潔於講座上指，政府積極發展創新驅動的經濟模式，透過數位轉型與人工智能等，讓台灣成為年輕人可以追逐夢想的地方。他稱，成大位於古都台南又鄰近台南科學園區，港澳同學在兼具文化及科技的環境中學習，相關文化素養及專業能力上都是台灣的重要人才，歡迎港澳同學畢業後留臺發展。

針對港澳畢業生在台工作居留相關規定，曹顧齡提到，提醒同學注意居留證效期，屆期前可透過線上提出居留延期申請，並說明「港澳生畢業後，在台工作居留連續5年且符合一定條件可申請定居，覓職期間不算工作居留，但不會視為居留中斷，請同學放心」。

而劉濬誠表示，評點制許可數額今年已調增至7,000名，提醒同學在繳交申請資料時務必詳盡，對自己有益的資料皆可提供，以增加成功之機率，並介紹「外國人在臺工作服務網」等資源，鼓勵港澳生善加利用。

另，嚴慧詩則在講座上分享以評點制留台工作的經驗，她建議學弟妹先瞭解台港文化及勞動法規差異，多問多查，不要盲目地找工作，盡可能與所學相關，並善用學長姐及學校的人脈資源。

此外，策進會指出，為配合政府育才、留才、攬才政策，陸委會及策進會辦理港澳生多元活動。去年於北中南各地舉辦7場評點制講座，今年將與各大專院校合作擴大辦理巡迴講座，其中6月3日於淡江大學舉辦講座。另規劃將於6月底和9月底分別在台北、台南舉辦兩梯次「台港澳學生職涯啟航培訓營」。