快訊

台中集體霸凌畫面曝光！國三生慘遭砸頭、皮帶狂鞭 心碎嬤報警告到底

獨／狄鶯跟夫家人拚了！友人曝她崩潰 孫鵬交律師處理

打鼓打到床上…男牙醫激戰女師37次還拍片 妻怒告判決出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鼓勵港澳畢業生留台 陸委會及策進會擴大辦評點制講座

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
陸委會與台港經濟文化合作策進會策劃系列「港澳畢業生留台評點制講座」，最新一場於5月28日在成功大學登場。圖／策進會提供
陸委會與台港經濟文化合作策進會策劃系列「港澳畢業生留台評點制講座」，最新一場於5月28日在成功大學登場。圖／策進會提供

陸委會與台港經濟文化合作策進會策劃系列「港澳畢業生留台評點制講座」近日在國立成功大學舉行。有畢業港生於講座上分享即將投身職場，並稱其透過評點制講座了解實用資訊，助其順利銜接職涯。策進會透露，為配合政府留才、攬才政策，陸委會及策進會去年於北中南各地舉辦7場評點制講座，今年將與各大專院校合作擴大辦理巡迴講座，鼓勵港澳畢業生留台。

據策進會新聞稿，陸委會與策進會規劃與大專院校合作舉辦的評點制講座，最新一場於5月28日在成大登場。陸委會港澳蒙藏處科長蔡孟潔偕策進會同仁出席講座，並邀內政部移民署副組長曹顧齡、勞動部勞動力發展署副研究員劉濬誠及成大畢業港生嚴慧詩與會，並說明政策法規及經驗交流。

蔡孟潔於講座上指，政府積極發展創新驅動的經濟模式，透過數位轉型與人工智能等，讓台灣成為年輕人可以追逐夢想的地方。他稱，成大位於古都台南又鄰近台南科學園區，港澳同學在兼具文化及科技的環境中學習，相關文化素養及專業能力上都是台灣的重要人才，歡迎港澳同學畢業後留臺發展。

針對港澳畢業生在台工作居留相關規定，曹顧齡提到，提醒同學注意居留證效期，屆期前可透過線上提出居留延期申請，並說明「港澳生畢業後，在台工作居留連續5年且符合一定條件可申請定居，覓職期間不算工作居留，但不會視為居留中斷，請同學放心」。

而劉濬誠表示，評點制許可數額今年已調增至7,000名，提醒同學在繳交申請資料時務必詳盡，對自己有益的資料皆可提供，以增加成功之機率，並介紹「外國人在臺工作服務網」等資源，鼓勵港澳生善加利用。

另，嚴慧詩則在講座上分享以評點制留台工作的經驗，她建議學弟妹先瞭解台港文化及勞動法規差異，多問多查，不要盲目地找工作，盡可能與所學相關，並善用學長姐及學校的人脈資源。

此外，策進會指出，為配合政府育才、留才、攬才政策，陸委會及策進會辦理港澳生多元活動。去年於北中南各地舉辦7場評點制講座，今年將與各大專院校合作擴大辦理巡迴講座，其中6月3日於淡江大學舉辦講座。另規劃將於6月底和9月底分別在台北、台南舉辦兩梯次「台港澳學生職涯啟航培訓營」。

台南 陸委會

延伸閱讀

邱垂正斥陸中止關稅減讓是經濟脅迫 稱65%國人赴陸倍感恐懼

福建踩線團赴馬祖喊卡 陸委會：歡迎旅遊考察立場不變

陸要求「平潭復航才放福建團客赴台」 陸委會：這是兩件事

陸委會曝最新民調：80%國人支持「兩岸重啟雙邊觀光、陸生來台」

相關新聞

鼓勵港澳畢業生留台 陸委會及策進會擴大辦評點制講座

陸委會與台港經濟文化合作策進會策劃系列「港澳畢業生留台評點制講座」近日在國立成功大學舉行。有畢業港生於講座上分享即將投身...

回應奧斯丁演說 中方：解放軍絕不允許台灣從中國分裂出去

據央視旗下微博號《玉淵譚天》，針對美國防長奧斯丁在香格里拉對話會上的演講，中方回應表示，台灣問題是中美關係中最重要、最敏...

兒童節前夕 中國教育部防霸凌提5要求 校園隱蔽處全監控

「六一」國際兒童節前夕，中國多部門關注未成年人保護，針對中小學校園暴力與學生欺凌等熱點問題出台防範和治理措施。教育部發文...

職位懸空7年 警隊出身謝振中任特首辦新聞統籌

港府5月31日公布懸空7年、隸屬特首辦的新聞統籌專員，由首名出身警隊的謝振中出任，1日履新。

回應美防長香格里拉對話演說 陸：印太戰略注定沒前途

美國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）1日在新加坡香格里拉對話發表演說，他表示印太地區仍將是美國的「優先戰區」，並...

菲兩海警船仙賓礁滯留45天 陸知情人士：已形成軍事化準坐灘

《環球時報》報導，一位知情人士5月29日向《環球時報》記者表示，菲律賓以所謂「確保中國不會在仙賓礁填海造地」為藉口派遣的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。