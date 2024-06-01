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回應奧斯丁演說 中方：解放軍絕不允許台灣從中國分裂出去

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
美國國防部長奧斯丁。(法新社)
美國國防部長奧斯丁。(法新社)

據央視旗下微博號《玉淵譚天》，針對美國防長奧斯丁在香格里拉對話會上的演講，中方回應表示，台灣問題是中美關係中最重要、最敏感的核心問題，當年中美建交的前提是斷交、廢約、撤軍，近年來美方背棄承諾，虛化掏空一中原則，助台謀「獨」武裝台灣，攪亂台海。但解放軍絕不允許台灣從中國分裂出去。

奧斯丁的演說並未直接談到台灣問題，只談到印太地區已由共同願景和義務感去推動一系列重疊和互補的舉措。其中某些字句似在影射中共解放軍的作為。

奧斯丁強調，印度太平洋地區仍然是美國的優先戰區，只有亞洲安全，美國才能安全。這就是美國長期維持在該地區存在的原因。他唯一談到台灣的地方是，「我們支持台灣海峽的現狀」。

但中方對此表示，當前台海形勢嚴峻，賴清德之流數典忘祖，赤裸裸販賣「兩國論」，妄想「倚外謀獨」「以武謀獨」，加速把台灣推向災難深淵。這是破壞台海現況的罪魁禍首，也是區域穩定的最大危害。

中方指出，我們組織軍事反制行動，就是要用更強大的能力、更有力的手段、更堅定的決心，打擊「台獨」囂張氣焰，懾止外部勢力干涉。

中方表明，解放軍絕不允許台灣從中國分裂出去，「台獨」等於戰爭。解放軍練兵備戰絕不停歇，打「獨」促統絕不停步，挫敗外來干涉絕不手軟，堅決完成捍衛國家主權和領土完整的使命任務。

一中原則 兩國論 台海 台獨 美國 解放軍 香格里拉

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