快訊

花蓮「丘丘森旅」7月起暫停營業！網友哭：記得要回來

錄取沒去報到！事後詢問「能回去任職」嗎？網見1關鍵全支持

曾競選台中市長…「素人媽媽」陳美妃爆襲警！母子遭逮

回應美防長香格里拉對話演說 陸：印太戰略注定沒前途

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
美國國防部長奧斯汀稍早在新加坡香格里拉對話時發表演說。美聯社
美國國防部長奧斯汀稍早在新加坡香格里拉對話時發表演說。美聯社

美國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）1日在新加坡香格里拉對話發表演說，他表示印太地區仍將是美國的「優先戰區」，並強調將繼續採取一系列針對北京的區域威懾行動。中方對此回應，美國印太戰略滿是華麗辭藻，注定沒有前途。

奧斯丁也指責中國大陸在南海騷擾菲律賓，強調華府對該地區安全的堅定承諾。針對菲律賓總統小馬可仕前一晚提到在南海的主權聲張，奧斯丁予以肯定，稱每個國家無論大小，都有權享有自己的海洋資源，並在國際法允許之處自由航行和作業。

據央視資深記者「玉淵譚天」報導，中方對奧斯丁把香格里拉對話會當成美國「秀場」，大談「印太戰略」，表示美國印太戰略滿是華麗詞藻，打著促進地區合作的旗號，實際上卻抱守冷戰思維和零和博弈，搞封閉排他的「俱樂部」，「真正目的是把一個個小圈子融合成亞太版的北約這個大圈子，從而維持以美國為主導的霸權地位。」

中方表示，這個戰略本質上是一個製造分裂、戰鬥對抗、破壞穩定的戰略，完全是逆歷史潮流而動，違背地區國家求和平、謀發展、促合作、服務共贏的共同意願，服務的只是美國的一己地緣政治之私利，注定是沒有前途的。

南海 小馬可仕 美國 菲律賓 香格里拉

延伸閱讀

香格里拉對話／美防長讚揚美中關係好轉 但仍需對中軍事威懾

香格里拉對話／小馬可仕強硬表態：菲律賓不會放棄對南海主權聲張

美中防長會談 談台海也談建立危機溝通

剛訪問台灣 美國議員出席香格里拉對話：支持台灣印太夥伴獲跨黨相挺

相關新聞

馬朝旭對坎伯稱：美所謂「小院高牆」已成為「大院鐵幕」

大陸外交部副部長馬朝旭在華府當地時間5月30日與美國國務院副國務卿坎伯會面，並獲廣泛報導，但大陸外交部網站昨深夜才發稿，...

菲兩海警船仙賓礁滯留45天 陸知情人士：已形成軍事化準坐灘

《環球時報》報導，一位知情人士5月29日向《環球時報》記者表示，菲律賓以所謂「確保中國不會在仙賓礁填海造地」為藉口派遣的...

美擬對中港官員實施簽證限制 港府譴責：卑劣政治操作

據香港特區政府昨近午夜在新聞網站發布消息，對於美國國務院擬對國家及特區人員施加簽證限制，香港特別行政區（特區）政府發表聲...

陸軍科院前副院長：實現祖國完全統一越來越近，請拭目以待

香格里拉對話中方代表、大陸軍事科學院前副院長何雷31日接受鳳凰網專訪時表示，針對上個月23、24日對台舉行的「聯合利劍—...

回應美防長香格里拉對話演說 陸：印太戰略注定沒前途

美國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）1日在新加坡香格里拉對話發表演說，他表示印太地區仍將是美國的「優先戰區」，並...

菲總統提南海衝突 陸代表：菲方挑事端、美方幕後操作

針對菲律賓總統小馬可仕在香格里拉對話時發表演講，指出菲律賓在其海岸線附近的水域面臨著來自中國越來越大的壓力，香格里拉中方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。