回應美防長香格里拉對話演說 陸：印太戰略注定沒前途
美國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）1日在新加坡香格里拉對話發表演說，他表示印太地區仍將是美國的「優先戰區」，並強調將繼續採取一系列針對北京的區域威懾行動。中方對此回應，美國印太戰略滿是華麗辭藻，注定沒有前途。
奧斯丁也指責中國大陸在南海騷擾菲律賓，強調華府對該地區安全的堅定承諾。針對菲律賓總統小馬可仕前一晚提到在南海的主權聲張，奧斯丁予以肯定，稱每個國家無論大小，都有權享有自己的海洋資源，並在國際法允許之處自由航行和作業。
據央視資深記者「玉淵譚天」報導，中方對奧斯丁把香格里拉對話會當成美國「秀場」，大談「印太戰略」，表示美國印太戰略滿是華麗詞藻，打著促進地區合作的旗號，實際上卻抱守冷戰思維和零和博弈，搞封閉排他的「俱樂部」，「真正目的是把一個個小圈子融合成亞太版的北約這個大圈子，從而維持以美國為主導的霸權地位。」
中方表示，這個戰略本質上是一個製造分裂、戰鬥對抗、破壞穩定的戰略，完全是逆歷史潮流而動，違背地區國家求和平、謀發展、促合作、服務共贏的共同意願，服務的只是美國的一己地緣政治之私利，注定是沒有前途的。
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