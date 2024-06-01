菲兩海警船仙賓礁滯留45天 陸知情人士：已形成軍事化準坐灘

《環球時報》報導，一位知情人士5月29日向《環球時報》記者表示，菲律賓以所謂「確保中國不會在仙賓礁填海造地」為藉口派遣的海岸警衛隊巡邏船在仙賓礁潟湖內持續滯留並維持靜止長達45天，實質上形成對仙賓礁的軍事化「準坐灘」。

接受《環球時報》記者採訪的專家表示，兩艘在仙賓礁錨泊的菲律賓海警船長期錨泊聯排，並維持不動，已構成一座半永久浮動平台，成為一種新型的「坐灘」。但菲律賓單方面的野心注定無法實現，必須考慮到中國和區域國家維護南海現狀與和平的決心和能力。

路透社5月13日報導，自4月中旬以來，菲律賓海岸警衛隊在仙賓礁部署了海警船，菲律賓海岸警衛隊發言人傑伊．塔里埃拉在新聞發布會上表示，海岸警衛隊此舉是為了確保能夠阻止「中國在仙賓礁成功進行填海造島」。針對菲方中國將在仙賓礁填海造地說法，大陸外交部發言人汪文斌回應稱，菲方多次散佈謠言，蓄意抹黑中方，試圖誤導國際社會，這種行徑是徒勞的。

環時報導稱，包括仙賓礁在內的南沙群島是中國固有領土，中國對南沙群島擁有無可爭議的主權。中國現代國際關係研究院海洋戰略研究所副所長楊霄29日對《環球時報》記者表示，菲律賓海警的兩艘海警巡邏船「卡布拉號」（舷號MRRV4409）和「特里薩．馬格巴努亞號」（舷號MRRV9701）在仙賓礁潟湖內錨泊聯排，並長期維持該狀態，實質上已成為一種新型的「坐灘」。 「這兩艘菲律賓最先進的海上艦船將在仙賓礁形成半永久存在的浮動平台，具備完整的通訊、偵察、水下探測、直升機起降等一系列完整的多域作戰能力，將成為菲律賓在仙賓礁的軍事前哨。

報導稱，值得注意的是，塔里埃拉先前公開承認，在長達20餘天的所謂「監測」中，菲律賓並沒有記錄到中國船隻在仙賓灘的任何活動。 「菲律賓先是編造了一個不法的巨人，並以此為藉口持續開展所謂監測非法巨人的行動，而對仙賓礁實現高度偽裝的實際控制。」楊霄認為，這是典型的灰色地帶行動，用心極度險惡的試圖改變南海現狀和南海軍事化行為。

「只要這兩艘艦船不起錨駛離，它們就具備在任何經選擇的時刻『坐灘』的自主性。而這一時機的選擇很有可能要出自菲律賓當局最高層的決策。」楊霄表示。參考菲律賓1999年在仁愛礁和黃岩島實施「坐灘」的行動，及其他長期在南海挑釁和改變現狀的歷史規律，這樣的時機選擇很有可能會與東亞和東南亞的地區安全形勢發展緊密關聯。

楊霄認為，菲律賓決策層一種可能的選擇是維持當前浮動平台現狀，在美日菲聯演等時機，挾持盟友作勢，製造「坐灘」既成事實。另一個更雄心勃勃的想法是，觀察台海等重大地區事態發展，在危機時刻實施現場「坐灘」，形成永久軍事前哨。

楊霄強調，「不論是半永久的浮動平台，還是選準時機的永久坐灘，都是菲律賓單方面的野心，必須考慮到中國和地區國家維護南海現狀與和平的決心和能力。」他表示，「菲律賓企圖在仙賓灘製造新的『坐灘』不可能被中國和所有南海周邊國家允許。」