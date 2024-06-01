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菲總統提南海衝突 陸代表：菲方挑事端、美方幕後操作

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
香格里拉中方代表、大陸軍事科學院前副院長何雷。（圖／取自北京日報）
香格里拉中方代表、大陸軍事科學院前副院長何雷。（圖／取自北京日報）

針對菲律賓總統小馬可仕香格里拉對話時發表演講，指出菲律賓在其海岸線附近的水域面臨著來自中國越來越大的壓力，香格里拉中方代表、大陸軍事科學院前副院長何雷回應，南海爭端之所以愈演愈烈，挑起事端的責任在菲方，幕後操手是美國。

何雷接受《環球時報》採訪時表示，小馬可仕演講時指責「鄰國」在南海違反基於規則的國際秩序，但事實上違反國際秩序的恰恰是菲律賓。

何雷指出，目前中國與其他在南海有爭議的國家保持著和平穩定，唯獨與菲律賓發生激烈爭端，而且自從菲律賓本屆政府上台以後，在仁愛礁、黃岩島等頻頻發生爭端，「直截了當的說，挑起事端的責任在菲方，幕後操手是美國。」

他表示，菲律賓作為東盟成員國，近日卻頻繁脫離東盟，違背《南海各方行為宣言》，搞美菲日澳「小分隊」、不斷強化美菲軍事同盟，包括5月初夏威夷美澳日菲四國防長會議，以及4月底的美菲「肩並肩」聯合軍演，「這一系列事實表明，菲方維護東盟中心地位是假，強化美菲軍事同盟是真；維護南海和平穩定是假，熱衷於搞陣營對抗是真。」

他最後強調，解決南海爭端要靠南海周邊國家、靠東盟，而非境外國家，「如果有人硬是認為南海周邊國家沒有能力解決南海問題，非要引進域外國家介入不可，中方絕不會『引狼入室』，絕不允許那些不懷好意的域外國家介入插手南海問題。」

南海 小馬可仕 菲律賓 香格里拉

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