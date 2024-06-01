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陸軍科院前副院長：實現祖國完全統一越來越近，請拭目以待

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
香格里拉對話中方代表、大陸軍事科學院前副院長何雷。（圖／取自央視）
香格里拉對話中方代表、大陸軍事科學院前副院長何雷。（圖／取自央視）

香格里拉對話中方代表、大陸軍事科學院前副院長何雷31日接受鳳凰網專訪時表示，針對上個月23、24日對台舉行的「聯合利劍—2024A」演習是一種作戰方案的預演，若引發恐慌，責任全在賴清德，他也指出，距離徹底解決台灣問題的目標會越來越近，請大家拭目以待。

何雷說，「實際上我們有多種作戰方案，（這次聯合利劍—2024A演習）只是其中一種作戰方案的預演。如果說這次聯合演習，引起了所謂局部地區的緊張局勢，也引發了島內部分民眾的恐慌心理，責任完全在賴清德，完全在台獨分子和台獨分裂勢力」。

何雷稱，中方利用這個機會警告賴清德之流，如果繼續堅持頑固的「台獨」立場，共軍針對「台獨」分裂勢力聯合軍演的密度、力度、強度、規模會越來越大。

他最後強調，「距離我們實現祖國完全統一，徹底解決台灣問題的目標會越來越近，請大家拭目以待。」

據澎湃新聞報導，針對31日中美國防部長會談，何雷指出，台灣問題是中國核心利益的核心，是中國與世界各國建立外交關係的政治基礎和根本原則，是中美關係第一條不可逾越的紅線。

他表示，美國在台灣問題上避免與中國發生衝突，至少必須做到一是嚴格遵守中美三個聯合公報的規定，落實兩國元首達成的重要共識；二是停止武裝台灣，包括出售武器、派軍事顧問等；三是支持中國和平統一。

共軍 台獨 演習 賴清德 軍演 香格里拉

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