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美擬對中港官員實施簽證限制 港府譴責：卑劣政治操作

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
香港法院5月30金日判處14名參加民運人士觸犯顛覆罪名成立後，美擬對中港官員實施簽證限制，港府對此予以譴責。 (美聯社)
香港法院5月30金日判處14名參加民運人士觸犯顛覆罪名成立後，美擬對中港官員實施簽證限制，港府對此予以譴責。 (美聯社)

香港特區政府昨近午夜在新聞網站發布消息，對於美國國務院擬對國家及特區人員施加簽證限制，香港特別行政區（特區）政府發表聲明，表達強烈不滿及譴責。並稱其為卑劣的政治操作。發言人強調，特區政府強烈要求美國政府立即停止干涉中國內政和香港事務，以及停止惡意抹黑對有關案件的裁決。

民主派初選47人案5月30日判決16名不認罪被告中14人串謀顛覆國家政權罪的罪名成立，案件備受國際關注，美國國務院發言人米勒昨31日表示，美國深切關注香港民主派被判罪成，美國作為回應，正採取措施對負責執行國安法的中國及香港官員，實施新的簽證限制。

特區政府發言人表示：美國政府提出施加所謂簽證限制，全屬卑劣政治操作，妄圖恫嚇堅定維護國家安全的國家及特區人員，明目張膽地對中國內政和香港事務作出干涉，違反國際法和國際關係基本準則。香港特區對任何恫嚇干預措施嗤之以鼻，無懼任何威嚇，堅定不移履行維護國家安全的責任。

發言人表示，法庭在昨天串謀顛覆國家政權案頒布的裁決理由中清楚表明該案發生的行為，目的是破壞、摧毀或推翻《基本法》和'一國兩制'方針確立的現行香港特區政治制度和架構。此等危害國家安全的犯罪行為，與所謂爭取民主和人權，完全扯不上任何關係。

他說，法庭在長達318頁的判詞中，清楚列出其定罪的理據和考慮，亦確定了該案發生串謀顛覆國家政權罪行。該案共47人被起訴，除2人被裁定證據不足以令法庭肯定有參與該串謀罪行外，其餘45人全部被定罪，顯示犯罪計劃的規模和嚴重性。律政司已就這2名被告人的裁決向法庭表明上訴意向。

他說，香港特區執法部門一直根據證據、嚴格依照法律，以及按相關的人或單位的行為而採取執法行動，與其政治立場、背景或職業無關。倡議某些人不應就其違法行為，包括顛覆國家政權的違法行為，受到法律制裁，等同給予其犯法特權，這完全違反法治精神。

發言人指出︰「香港國安法」所訂明的危害國家安全的罪行，精準針對危害國家安全的行為，清楚訂明構成有關罪行的元素和刑罰。法庭在裁決理由中明確指出就「串謀顛覆國家政權」的控罪，控方有責任在毫無合理疑點下證明有關串謀協議，被告人有意圖落實控罪所述的非法手段，以及被告人作出有關行為時旨在顛覆國家政權，被告人人才可被法庭定罪。

他表示，在《基本法》及《香港人權法案》的保障下，所有面對刑事指控的人均享有由有獨立審判權的司法機關進行公平審訊的權利。香港特區法院獨立進行審判，不受任何干涉。

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