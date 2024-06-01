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香格里拉對話／中美防長 台灣問題激烈交鋒

聯合報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

中美國防部長昨天在新加坡第廿一屆香格里拉對話會期間舉行會談，大陸防長董軍與美國防長奧斯丁就台灣問題激烈交鋒。董軍稱，台灣問題純屬中國內政，外部勢力無權干涉。奧斯丁對解放軍在台灣海峽周邊「挑釁行動」表達關切。

本次會晤為中美國防部長時隔十八個月，首次進行實質性面對面對話，時約七十五分鐘，較原訂時間略長。奧斯丁上一次是在二○二二年十一月與大陸時任國防部長魏鳳和會面。這也是董軍去年十二月出任大陸防長後，中美國防部長首次面對面對話，兩人今年四月舉行視訊通話。

據大陸國防部發布，董軍強調，中方堅決反對美方嚴重違背所作承諾，向台獨發出錯誤信號，敦促美方切實糾正錯誤，不得以任何方式「以武助獨」。

大陸國防部發言人吳謙舉行記者會說明會談相關情況，吳謙表示，會談中兩國防長圍繞中美兩國兩軍關係、台灣問題、南海問題、烏克蘭危機、巴以衝突等交換意見。

他說，董軍在台灣問題上表達了中方的堅定立場。對美方向賴清德就職表示祝賀，並派出代表團參加其就職儀式，他表示，美方做法違反一個中國原則和中美三個聯合公報，嚴重違背其所作的承諾，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號，中方堅決反對。中方敦促美方切實糾正錯誤，恪守一個中國原則。

吳謙表示，兩軍溝通的目的是增進了解、消除誤解、積累互信，進而實現關係穩定。不能罔顧事實、甩鍋推責，甚至借機抹黑打壓。

中方堅持把以和為貴、以穩為重、以信為本作為基本遵循，在平等和尊重的基礎上，構建不衝突、不對抗、開放務實合作，逐步積累互信的兩軍關係。美方應切實把兩國元首達成的共識，言行一致地落實到軍事領域，並體現在具體行動上。

吳謙表示，總體看，這是一次積極、務實、富有建設性的戰略溝通，有助於雙方增進了解、避免誤判。下一步，雙方將通過軍事外交渠道，繼續保持溝通交流。

國防部 美國

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