與期待有落差 陸不參加烏克蘭和平峰會

瑞士將在六月十五日至十六日主持為期兩天的烏克蘭和平高峰會，針對外媒近日多次詢問中方是否參加，大陸外交部昨天表示，因會議安排與中方普遍期待還有明顯差距，中方難以參與。

該峰會由瑞士政府應烏克蘭舉辦，瑞士政府先前表示，已邀請一百六十個代表團與會，俄羅斯則不在受邀之列。烏克蘭總統澤倫斯基廿六日發布公開影片，呼籲美國總統拜登和中國大陸國家主席習近平「運用個人的領導力並參與」。

路透昨天率先報導，四位知情人士表示，大陸已確認不會參加烏克蘭和平高峰會。拒絕邀請的原因是因為該會議沒有滿足大陸參與的條件，包括會議應得到俄羅斯和烏克蘭的認可，各方應平等參與，並應公平討論所有提案。

大陸外交部則於昨天的例行記者會回應，中方始終堅持國際和會應當具備三個重要要素，包括俄烏雙方認可、各方平等參與、對所有和平方案進行公平討論，否則難以為恢復和平發揮實質作用。中方關於和會的要求公平公正，不針對任何一方。

大陸外交部發言人毛寧指出，根據各方回饋及公布的會議安排，中方提出的三個要素看來都難以實現。會議安排與中方以及國際社會普遍期待還有明顯差距，中方難以參會，已通報中方考慮和關切。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫五月卅日表示，北京可以安排一次俄羅斯和烏克蘭的和平會議，此舉將是北京努力解決俄烏衝突的延續。大陸外交部回應，支持適時召開俄烏雙方認可、各方平等參與、對所有和平方案公平討論的國際和會。