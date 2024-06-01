美中台博弈／北京轉舵 要從中俄結盟脫身？

普亭五月中旬訪問中國大陸的時候，除了北京，第二站去了哈爾濱，之前外界盛傳，將會順便訪問隔壁的平壤，因為金正恩去年九月訪問俄羅斯時，曾盛情邀請普亭回訪，普亭也欣然接受，結果未去。

俄中朝結盟？ 北京陷兩難

如果普亭真的轉赴朝鮮（北韓），這會更加深西方對俄中朝三國結盟的猜疑，也會讓北京陷在與俄羅斯的關係中動彈不得，令其對西方的外交更加孤立，最後普亭專程訪中，不夾雜別國的行程，讓北京鬆了一口氣，如釋重負。

但這並不代表問題就此結束，根據俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫五月廿五日表示，普亭已收到正式訪問朝鮮的邀請，正在籌備中，日期將適時公布，朝鮮供應俄羅斯軍火，中國支持俄羅斯經濟，屆時俄中朝聯盟的謠傳一定再起。

俄國現正積極地拉幫結派，把在烏克蘭的戰爭擴大為兩個聯盟的對抗，早在今年二月底，普亭在國情咨文中就提出建立歐亞新安全框架的設想，因為俄國認為，冷戰後平等的歐洲安全體系已不復存在。北約和歐安組織已被西方所操控，俄國希望通過創建新安全框架，尋求戰略平衡，威懾西方。

普亭訪問北京時，正式提出這個構想，而且希望能夠包括中國大陸、中亞各國與北韓，俄國當然清楚中國大陸不結盟的立場，但強調這是「準聯盟」，是個多邊合作機制，是為中國量身定製的安全合作模式，不是類似於北約的軍事聯盟。

五月十六日晚，在與習近平中南海品茗時，普亭一定有告訴習，結盟是為了中國自己的安全，中國在亞太地區遭受西方圍堵，美國印太戰略及北約在亞太地區的圖謀，都對中國國家安全構成重大威脅，美國現在的目標是我，下一個目標就是你。

中俄關係天平 愈來愈偏中

普亭目的在說服中國此刻不能夠放棄俄羅斯，還是要繼續支持下去，這也反映中俄之間的關係，愈來愈偏向中國這邊；俄羅斯現在的進口，來自中國大陸的超過一半，而對中國的出口，占全俄羅斯出口量的三分之一，但是對俄羅斯的出口僅占中國總出口的百分之三，而自俄進口的僅占百分之五，與俄國的貿易，在中國大陸的總進出口僅是一小部分，卻是俄羅斯的全部。

隨著烏東戰事的逆轉，美國急著增加對烏克蘭的援助，希望能夠撐住烏軍，不致節節敗退，同時對中國的壓力也愈來愈大，認為只要中國停止援助俄羅斯，後勤支援垮了，烏克蘭就一定能反敗為勝。

拜登政府五月一日宣布制裁廿家中國及香港公司，這些公司企業提供俄羅斯急需的技術和設備，不過到目前為止，仍未擴及與受制裁實體合作的銀行或金融機構。由於美方事先警告，中國最大的幾家銀行，包括工商銀行、建設銀行、中國銀行，都停止了和俄羅斯的業務往來，也導致二○二四年的貿易額大減。

可是制裁的規模還在擴大，美國副國家安全顧問辛格五月廿八日表示，為有效對抗俄羅斯的「戰時經濟」策略，美國和盟友有必要擴大相關管制措施，辛格暗示美方正考慮所謂「二級制裁」，即可以懲罰所有已知與俄方有貿易往來的實體。

但是真正要理解北京對中俄關係的政策，不能從西方的批評來看，因為裡面誇大多過實情，以此來恐嚇北京不得越過紅線，但也不能夠從網上小粉紅的讚賞俄羅斯對抗西方來理解，因為其中宣傳、自我打氣的意味多。

中國還是有些腦筋清楚的人，北京大學教授馮玉軍四月十三日在《經濟學人》發表《俄國肯定會輸掉烏克蘭戰爭》專文，震驚中國社群，以中共對言論控制之嚴，馮玉軍直到二○一六年都還是國家安全部直屬的「中國現代國際關係研究院」的俄羅斯研究所所長，政治警覺應該是夠的，為何竟有這樣一篇文章出現？

俄烏之間 北京扮回調停者

中國如果因為與俄國的親近，而出現發展與安全重大不確定性風險，必將重新審視及調整對俄政策，其實馮玉軍已經敏感察覺到北京正在調整政策，中國對俄羅斯的立場已從二○二二年初戰前的「無限制」立場，回歸到「不結盟、不對抗、不針對第三方」的傳統原則，這正是中共外交部發言人，在普亭來訪前所公布的立場。

冷戰史權威沈志華近日接受南華早報訪問，更直接提到，普亭想要重建俄帝國，這可以從他在高加索、車臣、白俄羅斯和烏克蘭的企圖看出來，普亭希望將那些被分離的地方重新納入勢力範圍，這其實對中國的安全構成威脅。

至於中美之間的衝突，並不是無可避免的，他從研究冷戰的起源發現，美蘇經濟脫鉤導致冷戰爆發，當時蘇聯認定資本主義經濟危機必然到來，所以刻意不參加戰後的國際經濟架構，包括布雷頓森林體系與馬歇爾計畫；美國則認定蘇聯的目標就是無限擴張，雙方都在這種判斷失衡的基礎上制定對外政策，其結果自然就是走向對抗。他警告如今不要讓美中經濟脫鉤，新冷戰並非不可避免，是可以扭轉的。

處在現在的兩難情勢下，北京似乎在逐步轉向，一方面虛與委蛇，不明確拒絕俄羅斯，表示仍要遵循中國自己的利益，另一方面則把自己定位為衝突的中立調停者，不過分偏袒俄羅斯，但讓國際社會知道，如要和談，中國的角色不可或缺，也許是困局下的脫身之道。