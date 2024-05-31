六四35週年將屆 天安門母親呼籲習近平對話

六四事件35週年將屆，六四罹難者家屬團體「天安門母親」發表公開信，重申公布真相、賠償、問責三項訴求，再次呼籲中國國家主席習近平與他們就相關問題進行對話，這是對還活著的父母親們最大的安慰。

天安門母親官網發表「1989年六四慘案35週年祭」公開信說，35年過去了，政府依舊保持沉默。能夠在網路上看到的是中國共產黨簡史裡就當年89年學生運動引發的慘案說辭。這樣顛倒是非、罔顧事實的說辭，他們無法接受或容忍。

公開信提到，當年因胡耀邦去世引發的學生運動，學生們提出的口號是反官倒、反腐敗，要求公布官員個人財產，民有監督權。這些要求引起了社會各界人士廣泛的回應與支持。人們是善意的，是希望用這種方式向政府表達民眾的願望，期待政府可以傾聽民眾訴求，能夠看到一個清明廉政的政府。「現在的政府不是也在反貪污反腐敗並在人代會討論『官員公布財產』的提案嗎？」

天安門母親指出，六四以來，政府無視六四慘案無辜死難者親屬的正當訴求，以各種方式不斷干擾死難者親屬的正常生活。政府一直宣傳，強調並實施依法治國，以人為本的方針政策。而對待六四死難者親屬的訴求卻一直置之不理，完全背離了堅持人民至上、生命至上的執政理念。

公開信重申三項訴求：公布此次事件中的死者名單和人數；依法給予六四受難者及受難者親屬相應的賠償； 按法律程序追究事件責任者的法律責任。

公開信表示，再一次誠懇地向習近平及政府呼籲，期待政府能夠與他們就相關問題進行對話。六四慘案是中國政府必須要面對和需要向人民交代的無法繞過去的歷史性悲慘事件，當時政府中的某些人應當承擔亂殺無辜的法律責任。

天安門母親最後說，35年來他們飽受失去親人的痛苦，很多當年失去孩子的父母親們已經離開人世，他們是帶著無盡的遺憾走的。如果政府有誠意地把這件慘案擺到議事日程上來，這是對尚還活著的父母親們最大的安慰。

公開信共有114位六四罹難者家屬連署，並附上73位已故連署者名單。

對此，台灣華人民主書院常務理事曾建元接受自由亞洲電台採訪時說，當年，北京學生們的訴求並未背離鄧小平提出「改革開放」的大方向，習近平出任中共總書記後，對中共黨內的功與過，也曾進行反思。「但是，就欠缺了對六四的反省。我覺得中共應當要有足夠的自信來面對六四問題。」

曾建元說，六四35年過去了，那都是上一個世紀和上一代人的事情。現在重新面對和檢討，對於當時被無辜射殺的學生和民眾給予道歉和賠償，對於責任人要檢討是否追究責任。「我覺得習近平不需要去背負當年鄧小平留下的歷史責任。」