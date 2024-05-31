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中國不參加烏克蘭和平峰會 稱安排不符北京要求

中央社／ 台北31日電

來自世界多國的代表下月中旬將出席在瑞士琉森（Lucerne）召開的烏克蘭和平峰會，中國外交部今天表示難以參加，並說相關安排與中方要求仍有明顯差距。

中國外交部正式表態不出席前，路透社率先披露，中國已確認不會參加烏克蘭和平峰會，報導另引述消息人士指出，北京拒絕邀請，因他們參加的條件沒有得到滿足，包括俄羅斯和烏克蘭都應與會等。

中國外交部發言人毛寧下午在例行記者會答覆記者提問表示，中方重視瑞士舉辦首屆烏克蘭和平峰會，今年年初以來一直與瑞士和有關各方就此保持密切溝通。

她說，中方始終堅持國際和會應具備俄烏雙方認可、各方平等參與、對所有和平方案公平討論這3個重要的要素，否則難以為恢復和平發揮實質作用。

毛寧表示，中方關於和會的這些要求，公平、公正，不針對任何一方，體現於近期與巴西共同發表的關於政治解決「烏克蘭危機」的共識中，反映國際社會特別是廣大發展中國家的普遍關切。

她說，根據各方回饋及公佈的會議安排，中方提出的這3個要素看來都難以實現。

毛寧表示，會議安排與中方要求以及國際社會普遍期待仍有明顯的差距，中方難以與會，已向相關方通報中方的考慮和關切。

她說：「我們將繼續以自己的方式勸和促談，同各方保持溝通，共同為政治解決『烏克蘭危機』積累條件。」

中國外交部宣布不參加烏克蘭和平峰會前，俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）籲請中國安排俄烏和平會談。

北京當局回應拉夫羅夫表示，中方鼓勵和支持一切有利於和平解決危機的努力，也願意繼續就推動政治解決危機與國際社會保持溝通。

外交部 毛寧 烏克蘭

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