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中韓關係回暖？南韓歌手時隔9年將登陸演出

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
南獨立搖滾樂隊「Say Sue Me」。（圖／取自Say Sue Me臉書）
南獨立搖滾樂隊「Say Sue Me」。（圖／取自Say Sue Me臉書）

北京市文化和旅遊局5月15日批准南韓獨立搖滾樂隊「Say Sue Me」7月12日在北京舉辦專場演出，為南韓歌手睽違9年，首度被允許到大陸演出。

韓聯社指出，中方批准南韓歌手在北京開專場十分罕見，自韓國男團BIGBANG於2015年在中國11座城市舉行巡演後，南韓歌手在華專場演出近9年多來處於停擺狀態。

根據報導，隨著韓中關係回暖，「限韓措施」鬆綁信號頻出，不過Say Sue Me的演出能否順利推進尚待觀察。該消息引發微博熱議，有網友表示不歡迎韓國藝人，甚至到Say Sue Me社群平台留言「北京文旅局同意你們來了？」，有網友更是提醒主辦方關注輿情。

中韓關係在2016年因韓國部署薩德反導彈系統事件而緊張，大陸大幅度限制韓國藝人舉辦演唱會、限制韓國電視劇播放，禁止兩國在綜藝節目領域合作。

中韓本月互動密切，大陸外交部長王毅13日在北京與到訪的南韓外交部長趙兌烈舉行會談；中日韓領導人會議27日在首爾舉行，由陸國務院總理李強、日本首相岸田文雄和南韓總統尹錫悅參與。

北京 南韓

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