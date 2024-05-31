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中美防長會晤 美對陸在台海的挑釁性活動表達擔憂

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸國防部長發言人吳謙在中美國防部長會晤後，舉辦記者會說明。（圖／取自央視）
大陸國防部長發言人吳謙在中美國防部長會晤後，舉辦記者會說明。（圖／取自央視）

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）和大陸國防部長董軍今日下午1時在新加坡香格里拉大酒店舉行會晤，雙方就台海問題提出各自立場，中方表示美方嚴重違反一中原則，美方則對中方在台海周圍的挑釁性活動表示擔憂。

據路透報導，五角大廈發言人賴德（Patrick S. Ryder）在會後一份聲明中表示，「國務卿對最近在台灣海峽周圍的挑釁性解放軍活動表示擔憂，他重申中華人民共和國不應該將台灣的政治過渡作為採取強製措施的藉口，這種政治過渡是正常、常規民主程序的一部分。」

新加坡《聯合早報》引述法新社報導，大陸國防部長發言人吳謙在會後記者會上表示，中美國防部長的會晤積極、務實且具建設性。此外，董軍在會晤中對奧斯汀提到，華盛頓在台灣問題的表現，嚴重違反一個中國原則。

吳謙表示，董軍與奧斯汀就兩國關係、台灣、南海問題交換意見。

台海 國防部 美國

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