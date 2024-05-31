未滿足參與條件 大陸將不參加烏克蘭和平高峰會
路透報導，四位直接知情人士表示，中國大陸已確認不會參加瑞士6月主辦的烏克蘭和平高峰會。拒絕邀請的原因是因為該會議沒有滿足大陸參與的條件。
知情人士告訴路透社記者，未滿足的條件包括會議應得到俄羅斯和烏克蘭的承認，各方應平等參與，並應公平討論所有提案。俄羅斯總統普亭曾表示，沒有收到主辦單位邀請。
瑞士將在6月15日至16日主持為期兩天的烏克蘭和平高峰會。烏克蘭總統澤倫斯基26日曾呼籲美國總統拜登和中國大陸國家主席習近平，勿缺席預定六月在瑞士召開的烏戰和平高峰會，美方目前尚未確認出席人選。
俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）30日表示，北京可以安排一次俄羅斯和烏克蘭的和平會議，此舉將是北京努力解決俄烏衝突的延續。
大陸外交部發言人毛寧31日對此回應，支持適時召開俄烏雙方認可、各方平等參與、對所有和平方案公平討論的國際和會。中方也願意繼續就推動政治解決危機同國際社會保持溝通。
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