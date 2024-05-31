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港媒：北京要求香港國泰航空擴大中東及亞洲航線

中央社／ 香港31日電

據報導，北京方面已要求香港國泰航空公司擴大往來中東和亞洲的航線，尤其是與「一帶一路」有關的地點，無奈國泰機師短缺，在擴大航線上有難度。

香港南華早報今天在報導中表示，了解相關問題的消息 人士指出，北京方面已對國泰提出上述增航要求，並形容北京方面是向國泰「施壓」，要求國泰營運更多航線及直航服務前往中東及亞洲，以振興香港疲弱的經濟和旅遊業。

但報導指出，國泰缺乏機師，難以滿足北京方面的要求；國泰能否對外擴張航線，視乎該公司能否聘用更多海外機師，以填補不足。

報導引述分析指出，在擴大中東和亞洲航線上，國泰正落後於鄰近香港的中國大陸廣州和深圳，比如廣州已開通前往科威特和利雅德的直航服務；6月3日起，南方航空也將會經營從深圳直飛利雅德的航線。

北京 航線 香港

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