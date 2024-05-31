馬朝旭會美副國安顧問費納 美重申維護台海和平穩定

跨入6月，傳統上這是中國大陸政治敏感之月，但今年的6月，是中國大陸經濟破謎之月。雖然因中共領導層高調宣傳7月中共二十屆三中全會，仍有人留意到6月的經濟不大好過，至少有兩大謎題待解，一是6月初歐盟會否手起刀落，中國貿易戰可能雙線打響：二是5月中旬將公布經濟數據中，要看指標性的「新豬肉經濟學」說些什麼。 這兩大謎題，將牽動中國經濟是否雪上加霜…

2024-05-31 07:00