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馬朝旭會美副國安顧問費納 美重申維護台海和平穩定

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸外交部副部長馬朝旭30日與美國副國家安全顧問費納（Jon Finer）會見。圖為馬朝旭今年2月在巴西出席G20外長會。（圖／取自大陸外交部官網）
大陸外交部副部長馬朝旭30日與美國副國家安全顧問費納（Jon Finer）會見。圖為馬朝旭今年2月在巴西出席G20外長會。（圖／取自大陸外交部官網）

大陸外交部副部長馬朝旭在華盛頓於當地時間5月30日，與美國副國家安全顧問費納（Jon Finer）就當前中美關係和共同關心的國際地區問題進行溝通。

據大陸外交部美大司微信公眾號「寬廣太平洋」，中美雙方都認為應繼續落實好兩國元首舊金山會晤達成的重要共識，加強高層交往和各層級溝通，擴大合作，管控分歧，努力穩定併發展中美關係。

馬朝旭闡述中方在台灣、南海等問題上的嚴正立場，強調美方應以實際行動兌現美國總統拜登的承諾，切實尊重中國主權安全發展利益。

據美國白官網站，費納重申維護台灣海峽和平穩定的重要性，強調美國支持國際法和南海航行自由的立場。

期間，馬朝旭還會見總統國家安全事務蘇利文（Jake Sullivan），就雙邊關係中的重要問題交換意見。

美國

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