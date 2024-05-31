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美歐譴責香港初選案裁決 港府強烈不滿

中央社／ 香港31日電

香港泛民主派14人在初選案遭法庭裁定違反「港區國安法」，引起美歐關注和譴責，港府對此表示強烈不滿。

香港泛民初選案有47名被名，其中31人已認罪，16人否認控罪，需要接受審訊。經過超過100天審訊後，香港國安法指定法官30日裁定其中14人罪成，違反「港區國安法」中的「顛覆國家政權」罪，其餘2人罪名不成立，但律政司表明擬上訴推翻無罪裁決。

綜合本地媒體今天的報導，相關裁決引起美歐、英國和澳洲的關注，其中歐盟發表聲明表示，被定罪的14人只是參加和平政治活動，卻因此「被懲罰」，這標誌著在香港參與基本自由及民主的空間進一步惡化。

據報導，美國駐港澳總領事館發言人說，美方嚴重關注相關裁決，質疑初選案被告只因和平參與正常的政治活動而遭起訴，而且面臨監禁，呼籲當局釋放被告及其他「政治犯」。

英國外交副大臣屈維里安（Anne Marie Trevelyan）表示，裁決只會進一步損害香港的國際聲譽，又呼籲香港當局停止依「港區國安法」進行起訴，以及釋放所有被指控的人。

對於美歐等國家的關注，中國外交部發言人毛寧30日回應說，北京中央堅定支持香港執法和司法機關履職，以懲治各類危害國安行為。

她表示，香港是法治社會，有法必依、違法必究屬基本原則，任何人都不能以民主旗號從事違法活動，並企圖逃脫法律制裁。

香港保安局局長鄧炳強30日回應說，外部勢力不斷抹黑司法機構等，反映出外部勢力及其代理人仍虎視眈眈，企圖影響法庭判決。

港府30日晚也發表聲明，對美歐等相關國家表示強烈不滿和譴責，並強調香港執法部門一直根據證據、嚴格依照法律，以及按有關的人或單位的行為而採取執法行動，與其政治立場、背景或職業無關。

司法 國安法 香港

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