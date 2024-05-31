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美中副外長會談 馬朝旭：中美要走在正確道路上

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
中國外交部副部長馬朝旭30日赴美國國務院，與美國副國務卿坎伯（Kurt Campbell）等美方官員談超過4小時。(華盛頓記者張文馨／攝影)
中國外交部副部長馬朝旭30日赴美國國務院，與美國副國務卿坎伯（Kurt Campbell）等美方官員談超過4小時。(華盛頓記者張文馨／攝影)

大陸外交部長馬朝旭於5月30日至6月2日訪美，美國國務院常務副國務卿坎伯（Kurt Campbell）週四在華盛頓接待馬朝旭。馬朝旭會後表示，當前中美關係正處於止跌企穩的關鍵時期，雙方要認真落實兩國元首在舊金山達成的共識。美國國務院發言人表示，透過此次與北京進行面對面外交活動，清晰、直接地表明美方的立場和意圖。

馬朝旭應美方邀請，於5月30日至6月2日訪問美國。這是中華民國總統賴清德上任後，美中外交高層官員首次互動。馬朝旭並在周四（當地時間5月30日）與坎伯會見磋商。

據央視資深記者「玉淵譚天」報導，馬朝旭在會後告訴記者，與坎伯就中美關係及共同關心的國際和地區問題，坦誠深入地交換意見，會談應該說是建設性的。他強調，當前中美關係正處於止跌企穩的關鍵時期，雙方要認真落實兩國元首在舊金山達成的共識，推動中美關係健康穩定向前發展。

馬朝旭表示，中方將繼續遵循大陸國家主席習近平提出的相互尊重、和平共處、合作共贏三項原則來處理這個問題，也要求美方相向而行，切實履行美國總統拜登所作出的承諾，一起努力使中美關係能夠在正確的道路上向前發展。

美國國務院發言人告訴美國之音記者，美方在繼續採取行動保護自身及盟友夥伴的利益與價值觀的同時，也透過與北京進行面對面的外交活動，清晰、直接地表明美方的立場和意圖，並就與美國人民和全球相關的雙邊和地區問題取得進展。

據美國之音報導，馬朝旭與坎伯在會談兩小時後，雙方人員在國務院共進工作午餐。美國副國家安全顧問費納（Jon Finer）會在下午稍晚繼續與馬朝旭進行討論。

美國

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