珠海市拱北口岸東南側一V形陸地及海域 今移交澳門特區管轄

自今31日凌晨零時起，大陸廣東省珠海市一塊位於拱北口岸東南側的V形陸地及海域，已移交由澳門特區政府管轄，這片總面積約3700餘平方公尺的土地及海域，是為了配合澳門的輕軌東線的興建計畫，以輕軌建設完成後，有利於澳門的社會及經濟效益。

這一移交管轄創造了「一國兩制」試驗中，特區土地向內地擴張的先例。不過這一移交並非行政區塊的重劃，澳門只是以租賃方式向珠海借來一小塊土地，租期到2049年底。

據《大灣區之聲》昨天報導，大陸國務院已於5月24日核准同意澳門特區自2024年5月31日起對拱北口岸東南側相關陸地及海域實施管轄，而國務院的核准則是依據去年12月29日全國人大常委會第七次會議通過的《全國人民代表大會常務委員會關於授權澳門特別行政區對廣東省珠海市拱北口岸東南側相關陸地和海域實施管轄的決定》。

而去年的人大常委會第七次會議審查此一提案時認為，授權澳門特區對拱北口岸東南側相關陸地和海域實施管轄並用於澳門輕軌東線項目建設，有利於更好發揮項目的經濟社會效益，加強澳門與內地基礎設施互聯互通，推動澳門更好融入國家發展大局。

人大常委會並決定，澳門特區政府以「租賃」方式取得相關陸地及海域使用權，租賃期限由今天開始到2049年12月19日止。但租賃期限屆滿，經全國人民代表大會常務委員會決定，可續約。

根據國務院批復，這片區域相關陸地和海域的總面積為3700.178平方米，包括陸地1439. 130平方米和海域2261. 048平方米。

澳門媒體《新華澳報》年初報導，這塊V形土地面積雖小，位置卻很關鍵，因為輕軌東線是整個輕軌工程的其中一條主力路線，有關決定通過後，輕軌東線將有條件連通「關閘」和「青茂」兩個口岸，不但對疏導北區交通，便利居民出行有重大作用，而且未來能與內地軌道運輸系統實現「無縫對接」。

而為了因應此次移交管轄的工作，澳門特區也制定了第10/2024號法律《訂定在廣東省珠海市拱北口岸東南側相關陸地和海域適用澳門特別行政區法律的基本規範》，並在昨天發布第19 /2024號行政長官公告、第20/2024號行政長官公告，以及第93/2024號行政長官批示等相關文件，完成了本地配套立法的工作。

《大灣區之聲》報導稱，相關陸地和海域移交澳門特區管轄，有利於更好地發揮輕軌東線計畫的社會和經濟效益，加強澳門與內地基礎設施的互聯互通，對推動澳門長期繁榮穩定和融入國家發展大局具有重要意義。