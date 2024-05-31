福州旅遊業赴馬祖踩線 喊停

經濟日報／ 特派記者廖士鋒／北京30日電

兩岸關係詭譎多變，原定6月10日將赴馬祖踩線的福州方面旅遊業者，昨（30）日突然表示將會延後行程，對此福州市旅遊協會會長韓鳴向本報指出，延後是因為遇上了傳統節日，當地旅遊業者忙不開身，但是他強調最終「肯定會出發」，因為雙方意願都很強。

大陸文旅部副部長饒權4月28日與立法院國民黨團總召傅崐萁等立委會見時，宣布要率先開放福建民眾到馬祖旅遊，大陸國台辦發言人陳斌華也於5月15日表示「福建省將適時組織旅行社踩線團赴馬祖」，而在第七次福馬磋商會後，福州旅遊協會原定6月10日組團28人赴馬祖踩線，但是昨日突然發函給馬祖表示將延後，引發關注。

福州市旅遊協會會長韓鳴昨日晚間接受本報記者電話訪問時表示，此次延後主要還是考量跟傳統節日（端午節）的衝突，福州的旅遊業者這段時間業務比較繁忙。他也駁斥「無限期延後」的猜想，強調「去，肯定去」，並指出因為「我們屬於民間交流，不屬於政治來往」，所以去還是會去，至於確定什麼時候，有待福州跟馬祖方面磋商完會提前告知媒體。

他更透露，其實先前福馬雙方旅遊協會已經發函無數次了，「三次未能成行，我們本來是想這次肯定是成行了，結果這次又不能成行，但是肯定去」。

就此次福州踩線團的延後的情況，至截稿時，大陸國台辦尚未表示回應。

陸委會表示，對於福州市旅遊協會來函馬祖觀光協會原訂6月中旬赴馬祖旅遊踩線團，因故擬延期一事，該會已從媒體報導獲知。陸委會歡迎陸方來台進行旅遊踩線考察的立場不變，希望陸方在方便的時候儘快進行。

國台辦 陸委會 馬祖

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