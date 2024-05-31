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香港反送中「47人案」宣判 僅2人無罪

聯合報／ 香港特派員李春／香港報導
多名外國外交官昨在香港高等法院外排隊，等候四十七名民主活動人士的判決。（美聯社）
多名外國外交官昨在香港高等法院外排隊，等候四十七名民主活動人士的判決。（美聯社）

香港「卅五＋初選」行動而被控「串謀顛覆國家政權」一案，被控四十七人中十六人不認罪的案件昨在香港高等法院裁決，香港國安法指定法官裁定其中十四人有罪，另二人劉偉聰及李予信無罪，但港府律政司即時提出上訴。

「卅五＋初選」行動四十七人，是與香港反送中運動相關、以香港國安法起訴和審埋的案件涉及被告人數最多的一宗。基本案情事關二○二○年香港立法會選舉，民主派人士發動初選，目標是在立法會選舉中達到卅五席次以上。

二○二一年一月六日，香港警察國家安全處以涉嫌違反香港國安法的「顛覆國家政權罪」，發動大規模拘捕行動，其中四十七人被控「串謀顛覆國家政權」罪，四十七人中又有十六人不認罪。

港府律政司指控各被告組織或參與初選，串謀以威脅使用武力或其他非法手段，取得立法會過半議席。

控方指被告聲言「無差別」否決預算案，迫特首解散立法會及辭職，旨在顛覆國家政權。

法官裁定被告罪成的主要理由，是指無差別否決政府提出的財政預算案或公共開支，以迫使政府回應五大訴求，屬違反擁護香港基本法的規定，造成香港的憲制危機，為爭取五大訴求而無差別否決財政預算案，肯定達到「港區國安法」顛覆國家政權罪所指的「嚴重干擾、阻撓、破壞香港特別行政區政權機關依法履行職能」。

被裁定罪名成立的包括鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋、何啟明、黃碧雲、施德來、何桂藍、陳志全、鄒家成、林卓廷、梁國雄、柯耀林、余慧明和吳政亨，他們會在六月廿五日求情。其中被告彭卓棋由代表律師申請保釋等候判刑被拒，連同其餘十三人被告需要還押，等候判刑。被裁定罪名不成立的劉偉聰是大律師，李予信是前公民黨成員，港府律政司立即就二人的無罪裁決提出上訴。

本案審訊歷時一百一十八天，控方共傳召十二人作證，而不認罪被告中有十人出庭自辯。五月卅日的庭訊，法院外有數十人通宵排隊入庭旁聽，香港警方則派出軍裝和便衣警員及機動部隊人員在法院外戒備。

警方國安處高級警司李桂華對法庭的裁決表示歡迎，說香港社會目前已回復平靜，但若當初沒有當機立斷，香港就可能會踏上「攬炒十部曲」的結果，繼續有很多示威、制裁，導致社會繼續停頓。

國安法 立法會 香港

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